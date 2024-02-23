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Aygün’den Berat Kandili mesajı

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yayımladığı mesajda tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik etti

Aygün’den Berat Kandili mesajı mask
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Başkan Aygün yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Regaib ve Miraç Kandillerimizi idrak ettikten sonra Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili’ne kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Yüce Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğu, manevi değeri yüksek bu gecelerin kıymetini iyi bilmeliyiz. Bizlere yenilenme fırsatı sunan Berat Kandili’nin İslam alemindeki birlik ve beraberliğin artmasına vesile olmasını diliyorum. Kandiller, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği manevi değeri yüksek olan özel günlerdir.”

“Bizler de bu vesile ile Yüce Allah’ın kullarına günahlardan arınma, ilâhî af ve rahmete nail olma imkanı sunduğu gecemizi anlamına uygun şekilde geçirmeliyiz. Bu gecede iki cihan saadetine açılan kapılar, kurtuluşa çıkan yollar vardır. Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan bu kutlu gecede yapacağımız ibadetlerle Peygamber efendimizin şefaatine nail olma fırsatını iyi değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle idrak edeceğimiz Berat Kandilimizin başta ilçemiz olmak üzere, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve hayırlar getirmesini yüce Allah’tan diliyorum”

Kaynak: BÜLTEN

# başkan

23 Şub 2024 - 15:44 - Gündem --- Okunma

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