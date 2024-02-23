Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

KO-MEK ile ilk kez sahneye çıkacaklar

ABONE OL Google News Sayfamız

KO-MEK’in tiyatro kursuna giden 60 yaş üstü kursiyerler, hayatlarında ilk kez sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor

KO-MEK ile ilk kez sahneye çıkacaklar mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Her yaştan insana meslek ve sanat eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğünden hizmet alan 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız için tiyatro kursu vermeye başladı. Oldukça eğlenceli ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen tiyatro eğitimlerine katılan 60 yaş üzeri kursiyerler ilk kez tiyatro sahnesine çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. 4 aylık sıkı bir eğitimin ve hazırlığın sonunda haziran ayında ilk oyunlarını sahneleyecek kursiyerlerin heyecanı şimdiden görülmeye değerdi.

OYUN İÇİNDE BİRÇOK MESAJ VAR

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü ile KO-MEK’in ortaklaşa gerçekleştirdiği programda kursiyerlere temel oyunculuk eğitimi veriliyor. Verilen eğitimlerin içinde rol yapma, diksiyon, yaratıcılık, algı çalışmaları ve grup çalışmaları yer almaktadır. Eğitimler sonunda bir tiyatro oyunu sahneleyecek olan kursiyerler, oyun içerisinde Karadeniz şivesiyle oynarken birçok sosyal mesajı vermeyi planlıyor.

“KO-MEK BU İŞİ ÇOK İYİ YAPIYOR”

Yahya Kaptan KO-MEK kurs merkezinde tiyatro eğitimi alan kursiyerlerden Ayşe Ayten Uzuner, “Burada gerçekten çok ciddi olarak çalışıyoruz. Son sahnemiz çok güzel olacak çünkü oyunumuzda birçok mesaj ve gönderim bulunuyor. Daha önce tiyatro eğitimi aldım ama gerçekten KO-MEK’te her şey çok farklıymış diyebiliyoruz” dedi.

“BURASI BİZİM İÇİN BİR TERAPİ OLDU”

Bir diğer tiyatro kursiyeri Reyhan Onat ise konuşmasında, “Burası benim ilk sahnem. Ama okumayı yazmayı çok sevdiğimden burada olmak istedim. Bazen zor oluyor ama burada beynimizi çalıştırıyoruz. Burası bize en azından terapi oluyor ve evden çıkmamıza vesile oluyor” sözleriyle heyecanını paylaştı.

KAYIT İÇİN

Siz de KO-MEK’te bir birinden güzel 379 farklı branşta eğitim almak için www.komek.org adresinden kolayca kayıt yaptırabilir istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz.

# VAR, Kocaeli, sosyal, HER, hizmet, Büyükşehir

23 Şub 2024 - 15:45 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.236.461 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

KURUÇEŞME SEYİRPORT KAFEYE ELEMANLAR ARANIYOR

İzmit – Kuruçeşme, Akpınar mahallesinde açılışını yapacağımız SEYİRPORT kafemize; *LAHMACUN – PİDE USTASI, *AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, *BARİSTA ve GARS...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Büyükakın, Türk Büro-Sen’in moral gecesine katıldı mask
Büyükakın, Türk Büro-Sen’in moral gecesine katıldı
KO-MEK ile ilk kez sahneye çıkacaklar mask
KO-MEK ile ilk kez sahneye çıkacaklar
Aygün’den Berat Kandili mesajı mask
Aygün’den Berat Kandili mesajı
Gebzeli anneler sağlıklı yaşam yolculuğunda mask
Gebzeli anneler sağlıklı yaşam yolculuğunda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Terör suçları dokunulmazlığın istisnasıdır mask
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Terör suçları dokunulmazlığın istisnasıdır
İzmit'te 2358 m² arsa mahkemeden satılık mask
İzmit'te 2358 m² arsa mahkemeden satılık

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL