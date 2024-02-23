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23 Şub 2024 - 16:10- Gündem G:

“Çayırova, Darıca, Gebze hepsi sayenizde kokuyor”

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yayılan kötü kokudan rahatsız olanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sorunu çözmek için verdiği sözü hatırlatarak, “Şimdi Çayırova, Darıca, Gebze hepsi sayenizde kokuyor. Koku azalmadı çoğaldı” diye tepki gösterdi.

“Çayırova, Darıca, Gebze hepsi sayenizde kokuyor” mask
“Çayırova, Darıca, Gebze hepsi sayenizde kokuyor”
“Çayırova, Darıca, Gebze hepsi sayenizde kokuyor”
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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yayılan kötü koku rahatsızlık yaratıyor. Vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sorunun çözümü için verdiği sözü hatırlattı. Vatandaşlar sosyal medyada, “Sayın Ekrem İmamoğlu aşağı yukarı 5 sene oldu. Her sabah deri sanayisinin kokusunu çekiyoruz. Seçildiğiniz zaman bu sorunu çözmek için söz verdiniz. Tuzla halkını bu pis kokudan kurtaracağım demiştiniz. Şimdi Çayırova, Darıca, Gebze hepsi sayenizde kokuyor. Koku azalmadı çoğaldı” diye paylaşımda bulundu.

“Çayırova, Darıca, Gebze hepsi sayenizde kokuyor”
“Çayırova, Darıca, Gebze hepsi sayenizde kokuyor”

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Gebze, Darıca, Çayırova, ekrem imamoğlu, Büyükşehir, sosyal, HER, İstanbul

23 Şub 2024 - 16:10 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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