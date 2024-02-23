Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yayılan kötü koku rahatsızlık yaratıyor. Vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sorunun çözümü için verdiği sözü hatırlattı. Vatandaşlar sosyal medyada, “Sayın Ekrem İmamoğlu aşağı yukarı 5 sene oldu. Her sabah deri sanayisinin kokusunu çekiyoruz. Seçildiğiniz zaman bu sorunu çözmek için söz verdiniz. Tuzla halkını bu pis kokudan kurtaracağım demiştiniz. Şimdi Çayırova, Darıca, Gebze hepsi sayenizde kokuyor. Koku azalmadı çoğaldı” diye paylaşımda bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ