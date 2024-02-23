Ankara’da 224 Kocaelisporlu olacak

TALEP REDDEDİLDİ

Yeşil siyahlı yönetim pazar günü oynanacak olan Keçiörengücü maçında ev sahibi kulüpten Kocaelispor taraftarı için 600 kişilik kontenjan istemişti. Keçiörengücü yönetimi bu talebi kabul etmedi. Buna göre deplasmanda maçı tribünden izleyecek olan taraftar sayısı 224 olarak belirledi. Karşılaşmanın biletlerinin satışı devam ediyor.