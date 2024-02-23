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23 Şub 2024 - 16:15- Spor G:

Ankara’da 224 Kocaelisporlu olacak

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Pazar günü deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’u taraftarı bu deplasmanda da yalnız bırakmayacak

Gökhan Beşiktaş
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Ankara’da 224 Kocaelisporlu olacak mask
Ankara’da 224 Kocaelisporlu olacak
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TALEP REDDEDİLDİ

Yeşil siyahlı yönetim pazar günü oynanacak olan Keçiörengücü maçında ev sahibi kulüpten Kocaelispor taraftarı için  600 kişilik kontenjan istemişti. Keçiörengücü yönetimi bu talebi kabul etmedi. Buna göre deplasmanda maçı tribünden izleyecek olan taraftar sayısı 224 olarak belirledi. Karşılaşmanın biletlerinin satışı devam ediyor.

# Keçiörengücü, kocaelispor
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23 Şub 2024 - 16:15 Kocaeli- Spor --- Okunma

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