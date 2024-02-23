Ankara’da 224 Kocaelisporlu olacak

TALEP REDDEDİLDİ
Yeşil siyahlı yönetim pazar günü oynanacak olan Keçiörengücü maçında ev sahibi kulüpten Kocaelispor taraftarı için 600 kişilik kontenjan istemişti. Keçiörengücü yönetimi bu talebi kabul etmedi. Buna göre deplasmanda maçı tribünden izleyecek olan taraftar sayısı 224 olarak belirledi. Karşılaşmanın biletlerinin satışı devam ediyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.