Eğitim-İş, Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

Refah Partisi geçmiş dönem milletvekili Şevki Yılmaz, Sultan Abdulhamit’in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu’nun kızının düğünde, “Osmanlı’yla iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetle anıyorum” diye açıklamada bulundu. Şevki Yılmaz’ın tepki gören sözleri nedeniyle suç duyuruları devam ediyor. Eğitim-İş Sendikası Kocaeli 1 nolu Şubesi de, Şevki Yılmaz ve imam Halil Konakcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

NE HAKLA SESSİZ KALINIR

Şube Başkanı Sabri Mutlu suç duyurusu öncesinde Kocaeli Adliyesinde sendika üyeleri ile birlikte basın açıklaması yaptı. Mutlu, “ Atatürk’e dil uzatan hadsiz karşısında başöğretmenin eğitim neferlerini bulacak” diyerek, şu açıklamada bulundu:

“Burası laik Türkiye Cumhuriyeti’dir ve bu halk, kendisine atasının en büyük hediyesi ve emaneti olan bu Cumhuriyet’e sonuna kadar, asla pes etmeden sahip çıkacaktır. Biz takiyye bilmeyiz, biz fikirlerimizi başka türlü göstermeyiz, bizler Başöğretmenin eğitim neferleriyiz ve açık açık söylüyoruz: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet laik kalacaktır. Atamızın dediği gibi “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz”, olmayacaktır. Eğitim-İş olarak Atatürk’e dil uzatma hadsizliğini gösteren şahısla ilgili tüm illerde örgütlü olarak tepki göstereceğimizi, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı, konunun peşini asla bırakmayacağımızı ilan ediyoruz.”