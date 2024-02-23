Eski kız arkadaşının evini ateşe verdi

İddiaya göre, B.U. eski kız arkadaşı S.K. ile yeniden bir araya gelmek istedi. Bu isteğinin reddedilmesine sinirlenen B.U, gece saatlerinde S.K'nin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evini, etrafına benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçtı. Alevler itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, B.U'nun evi ateşe vermesi ve alevlerin büyümesiyle olay yerinden kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA