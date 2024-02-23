SOL Parti, yarın adaylarını tanıtacak

KESK Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nde düzenlenecek toplantıya SOL Parti Kocaeli İl Başkanı Hicran Turan ve yönetimi ev sahipliği yapacak. SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve MYK Üyesi Dilara Kurtuluş da tanıtıma katılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Avukat İlkay Deniz Torun Yüce ile aday olan SOL Parti, seçim sloganını “Sol’unda Deniz var” olarak belirledi.

YÜCE VE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

SOL Parti, yarınki toplantıda Büyükşehir adayı Yüce ile birlikte ilçelerde belediye meclis üyesi adayı olarak gösterdiği şu isimleri de tanıtacak: Neriman Irmak İlter ( İzmit / Sigortacı), Hakan Güzel ( Gebze / İşçi), Şengül Karabulut ( Darıca / İşçi), Dursun Sevim (Derince / Emekli), Şenay Kına (Gölcük / Ev kadını), Mevlüt Ataman (Kartepe / Emekli), Namık Saral (Körfez / Emekli), Aktan Uslu ( Çayırova / Gazeteci), Ahmet Tamer Güzel (Başiskele / İşçi), Selahattin Pehlevan (Karamürsel / Emekli), Emine Yıldızkan (Kandıra / Emekli), Cihan Ergün (Mali Müşavir / Dilovası)