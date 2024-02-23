SOL Parti, yarın adaylarını tanıtacak

KESK Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nde düzenlenecek toplantıya SOL Parti Kocaeli İl Başkanı Hicran Turan ve yönetimi ev sahipliği yapacak. SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve MYK Üyesi Dilara Kurtuluş da tanıtıma katılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Avukat İlkay Deniz Torun Yüce ile aday olan SOL Parti, seçim sloganını “Sol’unda Deniz var” olarak belirledi.
YÜCE VE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
SOL Parti, yarınki toplantıda Büyükşehir adayı Yüce ile birlikte ilçelerde belediye meclis üyesi adayı olarak gösterdiği şu isimleri de tanıtacak: Neriman Irmak İlter ( İzmit / Sigortacı), Hakan Güzel ( Gebze / İşçi), Şengül Karabulut ( Darıca / İşçi), Dursun Sevim (Derince / Emekli), Şenay Kına (Gölcük / Ev kadını), Mevlüt Ataman (Kartepe / Emekli), Namık Saral (Körfez / Emekli), Aktan Uslu ( Çayırova / Gazeteci), Ahmet Tamer Güzel (Başiskele / İşçi), Selahattin Pehlevan (Karamürsel / Emekli), Emine Yıldızkan (Kandıra / Emekli), Cihan Ergün (Mali Müşavir / Dilovası)
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.