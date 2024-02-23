CHP Başiskele Adayı Anıl Acurman: “Seçmen partimizin aday çıkarmasından memnun”

ANIL ACURMAN GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Saadet Partisi adayı Zafer Mutlu’yu desteklememe kararı alması sonrasında CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı olan Anıl Acurman gazetemizi ziyaret etti. Acurman seçime yönelik projelerini 26 Şubat Pazartesi günü saat 19:00’da Karşıyaka Kültür Merkezi’nde duyuracağını söyleyerek tüm vatandaşları davet etti. Acurman, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanı seçilirse Başiskele’de yol ve çöp toplamaktan çok her ailenin bir ferdi olmayı arzu ettiğini söyledi.

SEÇMEN PARTİ VE BENİM ADAYLIĞIMDAN MUTLU

CHP Başiskele Belediye Başkan adayı Anıl Acurman gazetemize ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Saha çalışmalarına 2 ay önce başlamadık. Biz 4 yıldır birçok yere giderek ziyaretler gerçekleştirdik. Son süreçte çalışmalarımızı hızlandırdık. Seçime yönelik çalışmalarımızda da vatandaşlar bizimle karşılaştığında çok seviniyor. CHP’nin aday çıkarması ve bu adayın benim olmam sebebiyle de insanlar seviniyor. Seçmenden 'adayınız yok diye oy vermeyecektik, aday çıktınız ve sandığa giderek size oy vereceğiz.’ diyorlar. Sabahın erken saatlerinde duraklarda karşılaştığımız 5 insandan 2’si bu cevabı veriyor.

KREŞ VE VEFA EVLERİ PROJELERİNİ ÖNEMSİYORUM

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman: Ben kreşleri çok önemsiyorum. Belediyeler, ailelerinin çocuklarını güvenle emanet edebileceği bir yer ortaya çıkarmalı. Başiskele ilçemizde 5 merkeze kreş açacağız. En önemli projelerimizden biri de ‘Vefa Evleri’ projesi. Bu vefa evleri sayesinde yaşı ilerlemiş vatandaşlarımız sosyalleşme imkanı bulacak. Çocuklar, anneleri ve babalarını bu yerlere bırakacak ve gözü arkada kalmayacak, akşam işleri bittiği zaman ebeveynlerini alabilecek. Zaruri durumda engelsiz taksilerimiz ile yaşlı vatandaşlarımızı evlerinden alıp Vefa Evleri’ne getireceğiz.

GENÇLERİMİZİ YENİDEN HAYATA KAZANDIRACAĞIZ

Başiskele için 8-12 yaş arasında bulunan çocuklarımız çok değerli. Bu yaş grubu için de önemli bir projemiz var. Sağlıklı Çocuk Gelişim Merkezi kurarak bu yaş grubunda yer alan çocuklara vücut gelişim taramaları yapacağız. Çocuklarımız vücudunun uygunluğuna göre belirli spor branşlarına yönlendirilecek. Bunun dışında ilçemizde ciddi bir uyuşturucu sorunu var. Alkolizm, obezite vb. durumlar için de sağlık merkezleri kurarak gençlerimizi yeniden hayata kazandırmaya çalışacağız.

BAŞKAN OLURSAM AİLEDEN BİRİ OLMAK İSTİYORUM

Benim derdim Başiskele Belediye Başkanı olmam halinde yol yapmak veya çöp toplamak olmayacak. Ben Başiskele’de her aileden biri olmak istiyorum. Çok büyük mega projeler değil, gencinden yaşlısına, tarihin ve kültürü ile birlikte her kesime dokunacağız. Ben, Başiskele’de bir dost ve kardeş başkan olmayı amaçlıyorum.” dedi.