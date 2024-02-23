Sosyal medyada yayılan o görüntü geçen yıla ait

Bugün bazı sosyal medya hesaplarında, “ Gebze Çamlık Parkında, polisin uygulama sırasında silahını almaya çalışan Afgan uyruklu bir kaçağa hem polis hem de çevredekiler tarafından müdahale edildi. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı” diye bilgi verilerek, gözaltına alınmaya çalışılan kişinin görüntüsü paylaşıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü o görüntülerle ilgili olarak açıklamada bulundu. Emniyet Müdürlüğünün şu açıklamada bulundu:

“Bazı sosyal medya ve X hesaplarında, ilimiz Gebze ilçesinde “Yabancı uyruklu bir şahsın uygulama esnasında polisin silahını almaya çalıştığı” konulu paylaşımlar yapılmış, Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırmalarda bahse konu olayın 13.08.2023 tarihinde meydana geldiği ve yabancı uyruklu şahıs hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan adli işlem yapıldığı ve İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkemizden deport edildiği anlaşılmıştır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik maksatlı paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”