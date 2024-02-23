CHP Başiskele İlçe Başkanı o isim oldu

ACURMAN’IN YERİNE UĞUR FALAY GELDİ

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Parti Meclisi (PM) tarafından 12 Şubat tarihinde Başiskele Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Acurman adaylığının netleşmesi sonrasında Başiskele İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. Acurman’ın görevinden ayrılması sonrasında yerine gelen isim de Acurman gibi avukat olan bir isim oldu. Avukat Uğur Falay, CHP Başiskele yeni İlçe Başkanı oldu.