CHP Başiskele İlçe Başkanı o isim oldu

ACURMAN’IN YERİNE UĞUR FALAY GELDİ
CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Parti Meclisi (PM) tarafından 12 Şubat tarihinde Başiskele Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Acurman adaylığının netleşmesi sonrasında Başiskele İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. Acurman’ın görevinden ayrılması sonrasında yerine gelen isim de Acurman gibi avukat olan bir isim oldu. Avukat Uğur Falay, CHP Başiskele yeni İlçe Başkanı oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.