Hodri Meydan’dan moral ziyareti

YANLARINA ÇAĞIRIP ALKIŞLADILAR
Pazar günü 13.30’da deplasmanda Keçiörengücü’ne konuk olacak olan Kocaelispor’u bugün yapılan antrenmanda taraftarı yalnız bırakmadı. Yeşil siyahlılar tesislere giderek takımı ziyaret etti ve yanlarında olduklarının mesajını verdi. Dernek Başkanı Haluk Bozo yaptığı konuşmada takıma olan inançlarını söyleyerek, “Size her zaman olduğu gibi yine çok güveniyoruz. Her yerde olduğu gibi Ankara’da da yanınızda olacağız. Sezon sonunda bize bu sevinci yaşatın” dedi. Teknik Direktör Mustafa Gürsel taraftara ziyaretin de dolayı teşekkür ederken tüm takım alkışlarla cevap verdi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.