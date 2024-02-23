Hodri Meydan’dan moral ziyareti

YANLARINA ÇAĞIRIP ALKIŞLADILAR



Pazar günü 13.30’da deplasmanda Keçiörengücü’ne konuk olacak olan Kocaelispor’u bugün yapılan antrenmanda taraftarı yalnız bırakmadı. Yeşil siyahlılar tesislere giderek takımı ziyaret etti ve yanlarında olduklarının mesajını verdi. Dernek Başkanı Haluk Bozo yaptığı konuşmada takıma olan inançlarını söyleyerek, “Size her zaman olduğu gibi yine çok güveniyoruz. Her yerde olduğu gibi Ankara’da da yanınızda olacağız. Sezon sonunda bize bu sevinci yaşatın” dedi. Teknik Direktör Mustafa Gürsel taraftara ziyaretin de dolayı teşekkür ederken tüm takım alkışlarla cevap verdi.