YRP Genel Başkanı Erbakan: Kocaeli için resmi talebimiz olmadı

DOĞAN AYDAL SÖZLÜ OLARAK DİLE GETİRMİŞ

YPR Genel Başkanı Fatih Erbakan TV100’deki ‘TV100 Özel Yayını’ isimli programa katıldı, merak edilen sorulara yanıt verdi. Erdoğan Aktaş, Başak Şengül ve Gürkan Hacır’ın sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, kendisine AK Parti ile yapılan işbirliği görüşmelerinde Kocaeli için bir talepleri olduğunun hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulundu. Erbakan, AK Parti ile yapılan görüşmelerde resmi olarak Kocaeli için talepleri olmadığını, o dönem görüşmeleri yürüten, bugünlerde ise YRP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak çalışmalarını sürdüren Doğan Aydal tarafından sözlü olarak dile getirildiğini belirtti. Erbakan, görüşmede talebin sözlü olarak Aydal tarafından dile getirildiğinin altını çizdi.

RESMİ BİR TALEBİMİZ OLMADI

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erdoğan Aktaş’ın ‘Büyükşehir ismi ifade edildi. Sakarya ve Kocaeli ifade edilmiş, yayınımızda açıklandı’ demesi üzerine “Bu bizim partimizin kendi şeyi değil. Doğan Aydal hocamızın müzakere sırasında ‘Ya bunları da biz alsak, çok güzel işler yaparız çünkü Kocaeli bir sanayi şehridir. Bunun hemen yanı başında Sakarya var, onu da biz alsak çok iyi işler yaparız. Biz yabancımayız? Bizim insanlarımız sizlerin insanlarınızla aynı kökten geliyor, milli görüşten’ ifadelerini kullanarak söyledikleri. Parti olarak, resmi bir talebimiz olmadı. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi için destek verirsek Avrupa ve Anadolu Yakası’nda birer ilçe talep ettik” ifadelerini kullandı.