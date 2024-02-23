Başkan Adayı Gödek: İleri sürüş pistini kuracağız

24 SAAT AKTİF OLACAK

YRP Kandıra Belediye Başkan Adayı Levent Gödek ilçe mahalle ve sokaklarında gezmeye, vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları ve projeleri seçmenle paylaşan Gödek, Kandıra’ya ileri sürüş pisti yapacaklarını açıkladı. Gödek yapacaklarını anlattığı konuşmada “Köylerimizde gücü olmayan, gelir seviyesi kötü olan engelli insanlarımız var, Kandıra’ya hastaneye gelemiyorlar. Bir engelsiz taksi uygulaması yapacağız ve 24 saat aktif olacak. 96 mahalle muhtarlığımızdan ‘Alo’ denildiği zaman gidecek. Hastalarımızı alacak hastaneye götürecek, ilacını alacak.

GENÇLERİMİZ ENERJİLERİNİ ATABİLECEK

18-25 yaş arasındaki tüm öğrencilerimize ‘Refah Bursu’ sağlayacağız. Buradan üniversite okumaya gitmiş olan, parasal sıkıntıları olan öğrencilerimize Kandıra Belediyesi olarak destek vereceğiz. 25-30 yaş arasında evlenen tüm vatandaşımıza çeyiz desteği sağlayacağız. Hız tutkunu olan gençlerimiz için Kandıra’mıza ileri sürüş pisti kuracağız. Orada gençler dirift yapabilecek. Bu pistte 18 yaşına girecek ve ehliyet almak isteyenler gelecek, orada onlara eğitimler verilecek. Bu pistte gençlerimiz enerjilerini de atabilecek” ifadelerini kullandı ve seçmenden destek istedi.