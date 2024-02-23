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Başkan Adayı Gülebaş: Başiskele’nin sorunlarını biliyoruz

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Zafer Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Alper Gülebaş, adaylığı ve seçimi kazanması halinde yapacaklarını gazetemize anlattı. Gülebaş, Başiskele’nin sorunlarını bildiğini söyledi.

Muhammet Emin Can
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Başkan Adayı Gülebaş: Başiskele’nin sorunlarını biliyoruz mask
Başkan Adayı Gülebaş: Başiskele’nin sorunlarını biliyoruz
Başkan Adayı Gülebaş: Başiskele’nin sorunlarını biliyoruz
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ARKADA CİDDİ BİR BİLGİ BİRİKİMİ VAR

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kapsamında Zafer Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Alper Gülebaş, gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk ile buluşan Başkan Adayı Alper Gülebaş yaptığı açıklamalarda "Toplumda sadece sığınmacı politikası ile özdeşen bir parti olsak da arkada ciddi bir bilgi birikimi var.

Başkan Adayı Gülebaş: Başiskele’nin sorunlarını biliyoruz

BİZ DE VARIZ MÜCADELE EDİYORUZ

Ümit hocayla fikirler uyuşuyor ve bundan dolayı Zafer Partisi'nde yer aldık. Başiskele'nin eksiklerini biliyoruz. Ciddi rakipler var ama Başiskele'de biz de varız, mücadele ediyoruz. Devlet hastanesi sorumuz var, en kısa sürede yapılması için elimizden geleni yapacağız. Başiskele'nin depreme hazırlanmasını isteyeceğiz. Deniz ulaşımı noktasında girişimlerimiz var. İlçemizde yayla turizmini geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Adayı Gülebaş: Başiskele’nin sorunlarını biliyoruz

 

 

 

 

# Başiskele, VAR, parti, ziyaret, başkan, 31 Mart

23 Şub 2024 - 19:00 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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