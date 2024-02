Rizeliler’de başkan değişecek

ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Kentin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından ve bilinen hemşehri derneklerinden biri olma özelliğine sahip Kocaeli Rizeliler Derneği, genel kurula gidiyor. Yeni dönem başkanını, kurul üyelerini seçecek derneğin mevcut başkanı Ekrem Kumuşoğlu, başkanlığa aday olmayacağını duyurdu. 1 dönem başkanlık yapan Kumuşoğlu konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Kocaeli Rizeliler Derneği Başkanı olarak görev yaptığım süre zarfında, sizlerle birlikte çalışmanın, birlikte güzel işlere imza atmanın verdiği mutluluğu kelimelerle ifade etmek zor.

EMRİNİZDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİM

Ancak, kariyer planlamam gereği yaklaşan genel kurulda aday olmayacağımı ve bayrağı yeni başkan adayımız ve önceki dönem başkanımız Osman Çakır’a devredeceğimizi sizlere duyurmanın zamanı geldi. Bu kararı vermek kolay olmadı; ancak değişim ve yenilenme her zaman için önemlidir. Görevim boyunca, beraber çalıştığım her bir yönetim kurulu üyesiyle, her bir hemşehrimle kurduğum bağ, hayatımın en değerli hazineleri arasında yer alacak ve hayatta olduğum sürece emrinize her daim amade olmaya devam edeceğim.

ARKADAŞLARIMA BAŞARILAR DİLİYORUM

Eşime, kızıma ve yönetim kurulumuzdaki tüm değerli dostlarıma; göstermiş olduğunuz anlayış, destek ve güven için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerle birlikte geçirdiğim her an, bu yolculuğu unutulmaz kıldı. Rizelilere ve Rizelilere yakışır bir şekilde hizmet etme gayreti içinde olduk. Birlikte güldük, bazen zorluklarla karşılaştık, ama hep birlikte aştık. Tüm bu deneyimler, bize sadece bir dernek olarak değil, bir aile olarak da büyüme fırsatı verdi. Osman Çakır başkanıma ve yeni yönetim kurulu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum”

GENEL KURUL 3 MART’TA YAPILACAK

Ekrem Kumuşoğlu’nun yeniden aday olmayacağı Kocaeli Rizeliler Derneği Genel Kurulu, 3 Mart Pazar günü gerçekleşecek. İzmit Maide Kafe ve Restoran’a komşu Seka Düğün Salonu’nda yapılacak genel kurul saat 11.00’de başlayacak. Yaklaşık 300 üyenin oy kullanma hakkı olan genel kurul öncesi tek başkan adayı daha önce 4 dönem dernek başkanlığı yapmış olan Osman Çakır. Kullanılacak oylar sonucu derneğin 30 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulunda yer alacak isimler belirlenecek.