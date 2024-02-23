23 Şub 2024 - 19:03 - Siyaset

YRP’nin meclis üyesi adayları belli oldu

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli İl Başkanlığı, tüm belediye başkan adaylarının ilan edilmesinin ardından tüm belediye meclis üyesi adaylarını açıkladı. 12 ilçe belediyesi için de adaylarını açıklayan YRP Kocaeli’nin, iki ilçede 20’den daha az meclis üyesi adayı göstermiş olması dikkat çekti.