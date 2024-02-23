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YRP’nin meclis üyesi adayları belli oldu

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli İl Başkanlığı, tüm belediye başkan adaylarının ilan edilmesinin ardından tüm belediye meclis üyesi adaylarını açıkladı. 12 ilçe belediyesi için de adaylarını açıklayan YRP Kocaeli’nin, iki ilçede 20’den daha az meclis üyesi adayı göstermiş olması dikkat çekti.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
YRP’nin meclis üyesi adayları belli oldu mask
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KARAMÜRSEL BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Cüneyt Tırak, 2-İsmail Yamak, 3-Serdar Şekeröz, 4-Kader Arslan, 5-Muhammet Emin Turgut, 6-İbrahim Kaya, 7-Serkan Aksu, 8-Üzeyir Yaman, 9-Mustafa Durak, 10-Mustafa Çetin, 11-Feyzullah Karabulut, 12-Mehmet İnce, 13-Sinan Bat, 14-Sadi Altınbaş, 15-Hasan Karaduman, 16-Mehmet Kılıvan, 17-Emir Şekeröz, 18-Ali Haydar Çampınar, 19-Sümeyye İnce, 20-Ali Kurt, Cemil Aydınbaş, 22-Berkay Arslanalp

KONTENJAN: 1-Ahmet Kılıvan, 2-Vahit Sunar, 3-Mehmet Fatih Türkkaya

 

GÖLCÜK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Yasin Alp, 2-Abdulkadir Büyüköz, 3-Özge Naak, 4-Seyyidhan Kaplan, 5-Emrah Tekinok, 6-Kemal Araç, 7-Ümit Oğuz, 8-Arife Çelik, 9-Kahraman Kılıç, 10-Saliha San, 11-Süleyman Özkan, 12-Ahmet Şahin, 13-Ahmet Can, 14-Müslüm Kaya, 15-Kerem Özler, 16-Abdullah Barak, 17-Mustafa Aydın, 18-İlhamin Ekiz, 19-Muhammed Raşit Altınbay, 20-Abdulsamet Kara, 21-Abdurrahman Gödek, 22- Harun Ertürk, 23-Aziz Özalp, 24-Muhammed Beşir Özkaya, 25-Sezer Terzi, 26-Talha Bayrak

KONTENJAN: 1-Ali Rıza Bücür, 2-Soner Çelik, 3-Ümit Geyhan

 

BAŞİSKELE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Zehra Barutçu, 2-Serhat Timur, 3-Sadık Özdemir, 4-Kadriye Özbay, 5-Yavuz Bayhan, 6-Muhammet Kahraman, 7-Ömer Çetin, 8-Enver Erdal, 9-Sebahattin Köklükaya, 10-Semih Tanta, 11-Hilmi Yıldırım, 12-Fatmanur Türkmen, 13-Recep Balcı, 14-Züleyha Yirmibes, 15-Kadir Aydeniz, 16-Gülten Çınar Çetin, 17-Hüseyin Semerci, 18-Hamza Bağraç, 19-Zeynep Çelik, 20-Şenol Kalafat, 21-Sevde Kurtoğlu, 22-Mustafa Bilal Özdamar

KONTENJAN: 1-Muhammed Zeki Salhan, 2-Ali Özgeçmiş, 3-Mustafa Şener

 

KARTEPE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Lütfullah Kadıoğlu, 2-Numan Türk, 3-Serkan Kayan, 4-Yüksel Akkurt, 5-Fatih Öztürk, 6-Hasan Hancı, 7-Kadir Yıllık, 8-Tugay Emre Can, 9-Üzeyir Üzülmez, 10-Güngör Dikbaş, 11-İsmail Arslaner, 12-Yasin Yılmaz, 13-Arif Yıldız, 14-Murat Erçelik, 15-Cemil Adiberi, 16-Erdi Özer, 17-Hasan Yalvaç, 18-Fikret Kuşku, 19-Hasan Taşdelen, 20-Kezban İskenderoğlu, 21-Arzu Topal, 22-Doğan Topçu, 23-Halis Karaali, 24-Mustafa Bilgin, 25-Yavuz Terzi, 26-Remzi Şahin, 27-Ahmet Topal, 28-Ahmet Özer

KONTENJAN: 1-Hüseyin Şöhretli, 2-Ali Günay, 3-Ersoy İpek

 

KANDIRA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Hasan Bahadıroğlu, 2-İbrahim Onkun, 3-Zekeriya Kuş, 4-Semih Cici, 5-Ergün Alphan, 6-Yılmaz Alboğa, 7-Erol Öz, 8-Mehmet Korkmaz, 9-Mehmet Tayfun, 10-Ufuk İmat, 11-Ali Balcı, 12-Mustafa Özdemir, 13-Hacer Akyıldız, 14-Kenan Çam, 15-İhsak Veysioğlu, 16-Volkan Alkan, 17-Sedat Yanık, 18-İlker Güldalı, 19-Namık Kemal Daş, 20-Zeynep Çağlar, 21-Fatih Kaleli, 22-Melih Dilsiz

KONTENJAN: 1-İbrahim Kurt, 2-Asım Kemal Karagöz, 3-Turgay Boz

 

İZMİT BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Fahrettin Kul, 2-Berat Berk Kandaz, 3-Muhsin Ataş, 4-Nejat Ferhatoğlu, 5-Sefa Efe, 6-Hüseyin Sert, 7-Tolga Aydın, 8-Sinan Yurtsever, 9-Faruk Uzun, 10-Zeynep Atalar, 11-Furkan Güneş, 12-Erdal Çezik, 13-Meryem Öner, 14-Merve Gül Aydoğdu, 15-Sümeyye Atlam, 16-Elanur Taş, 17-Büşra Sargın, 18-Eslemnur Gökdağ, 19-Betül Şahin, 20-Fevzi Demir,

 

DERİNCE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Samet Özcan, 2-Huzeyfe Koçak, 3-Mustafa Duyar, 4-Engin Sarıtaş, 5-Sebahattin Yılmaz, 6-Kadir Yaşar, 7-Eren Polat, 8-Mustafa Sezgin, 9-Kamuran İstenyılmaz, 10-Mücahit Eşref Sezer, 11-Musab Koçak, 12-Şükrü Can Türkmen, 13-Zülal Odabaşı, 14-Batuhan Duyar, 15-Latif Yazıcı, 16-Mücahit Yazıcı, 17-Şükran Can

KONTENJAN: 1-Nuray Gökdemir, 2-Asiya Marancı, 3-Yasemen Söylemez

 

KÖRFEZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Arif Aydoğmuş, 2-Vedat Yavuz, 3-Hasan İrak, 4-Muzaffer İşcan, 5-Orhan Karacı, 6-Recep Ertem, 7-İlkay Çetin, 8-Selahattin Akgül, 9-Fethi Kendirci, 10-Yunus Akyol, 11-Ekrem Tutak, 12-Ömer Karamahmut, 13-M.Fatih Akar, 14-Dilek Yurtcu, 15-Yunus Kökcan, 16-Remzi Turan, 17-Alican Öğet, 18-Tuğba Yüksel, 19-Adem Yayıkçı, 20-Sinan Aydemir, 21-Halil İbrahim Özaybi, 22-Ergün Öztüğ, 23-Erol Odabaşı, 24-Ahmet Sinan Türksönmez, 25-Nurettin Kılıç, 26-Faruk Yıldırım, 27-Ferdi Özcan, 28-Seçkin Sezen

KONTENJAN: 1-Birol Uysal, 2-Zafer Kurt, 3-Mehmet Latif Sevdi

 

DİLOVASI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Faki Çolban, 2-Ümit Seydaoğlu, 3-Medeni Dağcı, 4-Recep Akyol, 5-Mahsun Cihat Taşdemir, 6-Murat Akbulut, 7-Semanur Mutlu, 8-Fehmi Eren, 9-Emrah Bora, 10-Erdoğan Karageyik, 11-Nesrullah Örs, 12-Mehmet Yeniceli, 13-Kamuran Çelik, 14-Recep Öner, 15-Sedat Bağator, 16-Ömer Çarıkçı, 17-Ömer Faruk Cebe, 18-Oğuzcan Öztürk

KONTENJAN: 1-Mustafa Kocabay

 

GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Hakan Kahraman, 2-Fatih Yılmaz, 3-Halil Bilikçi, 4-Mustafa Altıntaş, 5-Murat Gümüş, 6-Süleyman Toksoy, 7-Cevdet Yazıcı, 8-Yaşar Altunbaş, 9-Efayar Aydın, 10-İbrahim Turan, 11-Erdal Alkan, 12-Nihat Gülmüş, 13-Raif Öz, 14-Özgür Yamak, 15-Erkan Kavak, 16-Abdullah Talha Kılıç, 17-İbrahim Çalşimşek, 18-İsmail Hancı, 19-A.Kadir Çalışkan, 20-Veysel Genç, 21-M.Akif Birgül, 22-Ebru Çeper, 23-Kenan Can, 24-Bilal Ak, 25-Muharrem Çolak, Mustafa Altıok, 27-Doğan Özer, 28-Tahsin Bora, 29-Yunus Çiçek, 30-Sinan Gölçan, 31-Özcan Uşma, 32-Cafer Kaan Tuzak, 33-Emirhan Kıldacı

KONTENJAN: 1-İhsan Malkoç, 2-Osman Gül, 3-Önder Ercan, 4-Mine Erdoğan

 

ÇAYIROVA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Osmannuri Öğüt, 2-Emre Açıkel, 3-Ali Ay, 4-Yasemin Pamuk, 5-Kadir Kurdal, 6-Ahmet Sözen, 7-Yavuz Arslan, 8-Hasbi Aydın, 9-Ahmet Şuşar, 10-Furkan Turan, 11-Muhammet Öğüt, 12-Temel Kalkan, 13-Onur Nama, 14-Murat Ayyıldız, 15-Rahmi Özkal, 16-Feyat Güllü, 17-Emin Sözer, 18-Samet Kılıç, 19-Ayşenur İsmail, 20-Mahmut Işıl, 21-Muhammed Şaban Alkan, 22-Mustafa Gümüş, 23-Emrah Öztaş, 24-Öner Koşan, 25-Sezgin Varol, 26-Oğuzhan Akcay, 27-Bilal Güçlü

 

DARICA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Fatih Mehmet Çakır, 2-Dursun Koçal, 3-İsmail Karakaş, 4-İsmail Kara, 5-Bülent Kayabaşı, 6-Tacettin Çoban, 7-Nurullah Demir, 8-Emrah Topal, 9-Enver Taştan, 10-Mehmet Ali Uludağ, 11-Seher Yener, 12-Muhammet Nusret Üstünel, 13-Nurgül Akif, 14-Emine Gürcan, 15-Ramazan Gül, 16-Korkmaz Çetin, 17-Emrah Akgün, 18-Sebahattin Keleş, 19-Beyza Yaren Yıldırım, 20-Şaban Cebeci, 21-Ülkü Özbay, 22-Çağdaş Sili, 23-Ramazan Ege, 24-Esma Akkün, 25-Barış Aka Gündüz, 26-Busenur Eren, 27-Ahmet Burak Çalışkan, 28-İrfan Hacıoğlu

# Başiskele, Gebze, İzmit, Körfez, Derince, Gölcük, araç, Kartepe

23 Şub 2024 - 19:03 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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