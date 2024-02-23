YRP’nin meclis üyesi adayları belli oldu

KARAMÜRSEL BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Cüneyt Tırak, 2-İsmail Yamak, 3-Serdar Şekeröz, 4-Kader Arslan, 5-Muhammet Emin Turgut, 6-İbrahim Kaya, 7-Serkan Aksu, 8-Üzeyir Yaman, 9-Mustafa Durak, 10-Mustafa Çetin, 11-Feyzullah Karabulut, 12-Mehmet İnce, 13-Sinan Bat, 14-Sadi Altınbaş, 15-Hasan Karaduman, 16-Mehmet Kılıvan, 17-Emir Şekeröz, 18-Ali Haydar Çampınar, 19-Sümeyye İnce, 20-Ali Kurt, Cemil Aydınbaş, 22-Berkay Arslanalp
KONTENJAN: 1-Ahmet Kılıvan, 2-Vahit Sunar, 3-Mehmet Fatih Türkkaya
GÖLCÜK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Yasin Alp, 2-Abdulkadir Büyüköz, 3-Özge Naak, 4-Seyyidhan Kaplan, 5-Emrah Tekinok, 6-Kemal Araç, 7-Ümit Oğuz, 8-Arife Çelik, 9-Kahraman Kılıç, 10-Saliha San, 11-Süleyman Özkan, 12-Ahmet Şahin, 13-Ahmet Can, 14-Müslüm Kaya, 15-Kerem Özler, 16-Abdullah Barak, 17-Mustafa Aydın, 18-İlhamin Ekiz, 19-Muhammed Raşit Altınbay, 20-Abdulsamet Kara, 21-Abdurrahman Gödek, 22- Harun Ertürk, 23-Aziz Özalp, 24-Muhammed Beşir Özkaya, 25-Sezer Terzi, 26-Talha Bayrak
KONTENJAN: 1-Ali Rıza Bücür, 2-Soner Çelik, 3-Ümit Geyhan
BAŞİSKELE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Zehra Barutçu, 2-Serhat Timur, 3-Sadık Özdemir, 4-Kadriye Özbay, 5-Yavuz Bayhan, 6-Muhammet Kahraman, 7-Ömer Çetin, 8-Enver Erdal, 9-Sebahattin Köklükaya, 10-Semih Tanta, 11-Hilmi Yıldırım, 12-Fatmanur Türkmen, 13-Recep Balcı, 14-Züleyha Yirmibes, 15-Kadir Aydeniz, 16-Gülten Çınar Çetin, 17-Hüseyin Semerci, 18-Hamza Bağraç, 19-Zeynep Çelik, 20-Şenol Kalafat, 21-Sevde Kurtoğlu, 22-Mustafa Bilal Özdamar
KONTENJAN: 1-Muhammed Zeki Salhan, 2-Ali Özgeçmiş, 3-Mustafa Şener
KARTEPE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Lütfullah Kadıoğlu, 2-Numan Türk, 3-Serkan Kayan, 4-Yüksel Akkurt, 5-Fatih Öztürk, 6-Hasan Hancı, 7-Kadir Yıllık, 8-Tugay Emre Can, 9-Üzeyir Üzülmez, 10-Güngör Dikbaş, 11-İsmail Arslaner, 12-Yasin Yılmaz, 13-Arif Yıldız, 14-Murat Erçelik, 15-Cemil Adiberi, 16-Erdi Özer, 17-Hasan Yalvaç, 18-Fikret Kuşku, 19-Hasan Taşdelen, 20-Kezban İskenderoğlu, 21-Arzu Topal, 22-Doğan Topçu, 23-Halis Karaali, 24-Mustafa Bilgin, 25-Yavuz Terzi, 26-Remzi Şahin, 27-Ahmet Topal, 28-Ahmet Özer
KONTENJAN: 1-Hüseyin Şöhretli, 2-Ali Günay, 3-Ersoy İpek
KANDIRA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Hasan Bahadıroğlu, 2-İbrahim Onkun, 3-Zekeriya Kuş, 4-Semih Cici, 5-Ergün Alphan, 6-Yılmaz Alboğa, 7-Erol Öz, 8-Mehmet Korkmaz, 9-Mehmet Tayfun, 10-Ufuk İmat, 11-Ali Balcı, 12-Mustafa Özdemir, 13-Hacer Akyıldız, 14-Kenan Çam, 15-İhsak Veysioğlu, 16-Volkan Alkan, 17-Sedat Yanık, 18-İlker Güldalı, 19-Namık Kemal Daş, 20-Zeynep Çağlar, 21-Fatih Kaleli, 22-Melih Dilsiz
KONTENJAN: 1-İbrahim Kurt, 2-Asım Kemal Karagöz, 3-Turgay Boz
İZMİT BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Fahrettin Kul, 2-Berat Berk Kandaz, 3-Muhsin Ataş, 4-Nejat Ferhatoğlu, 5-Sefa Efe, 6-Hüseyin Sert, 7-Tolga Aydın, 8-Sinan Yurtsever, 9-Faruk Uzun, 10-Zeynep Atalar, 11-Furkan Güneş, 12-Erdal Çezik, 13-Meryem Öner, 14-Merve Gül Aydoğdu, 15-Sümeyye Atlam, 16-Elanur Taş, 17-Büşra Sargın, 18-Eslemnur Gökdağ, 19-Betül Şahin, 20-Fevzi Demir,
DERİNCE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Samet Özcan, 2-Huzeyfe Koçak, 3-Mustafa Duyar, 4-Engin Sarıtaş, 5-Sebahattin Yılmaz, 6-Kadir Yaşar, 7-Eren Polat, 8-Mustafa Sezgin, 9-Kamuran İstenyılmaz, 10-Mücahit Eşref Sezer, 11-Musab Koçak, 12-Şükrü Can Türkmen, 13-Zülal Odabaşı, 14-Batuhan Duyar, 15-Latif Yazıcı, 16-Mücahit Yazıcı, 17-Şükran Can
KONTENJAN: 1-Nuray Gökdemir, 2-Asiya Marancı, 3-Yasemen Söylemez
KÖRFEZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Arif Aydoğmuş, 2-Vedat Yavuz, 3-Hasan İrak, 4-Muzaffer İşcan, 5-Orhan Karacı, 6-Recep Ertem, 7-İlkay Çetin, 8-Selahattin Akgül, 9-Fethi Kendirci, 10-Yunus Akyol, 11-Ekrem Tutak, 12-Ömer Karamahmut, 13-M.Fatih Akar, 14-Dilek Yurtcu, 15-Yunus Kökcan, 16-Remzi Turan, 17-Alican Öğet, 18-Tuğba Yüksel, 19-Adem Yayıkçı, 20-Sinan Aydemir, 21-Halil İbrahim Özaybi, 22-Ergün Öztüğ, 23-Erol Odabaşı, 24-Ahmet Sinan Türksönmez, 25-Nurettin Kılıç, 26-Faruk Yıldırım, 27-Ferdi Özcan, 28-Seçkin Sezen
KONTENJAN: 1-Birol Uysal, 2-Zafer Kurt, 3-Mehmet Latif Sevdi
DİLOVASI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Faki Çolban, 2-Ümit Seydaoğlu, 3-Medeni Dağcı, 4-Recep Akyol, 5-Mahsun Cihat Taşdemir, 6-Murat Akbulut, 7-Semanur Mutlu, 8-Fehmi Eren, 9-Emrah Bora, 10-Erdoğan Karageyik, 11-Nesrullah Örs, 12-Mehmet Yeniceli, 13-Kamuran Çelik, 14-Recep Öner, 15-Sedat Bağator, 16-Ömer Çarıkçı, 17-Ömer Faruk Cebe, 18-Oğuzcan Öztürk
KONTENJAN: 1-Mustafa Kocabay
GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Hakan Kahraman, 2-Fatih Yılmaz, 3-Halil Bilikçi, 4-Mustafa Altıntaş, 5-Murat Gümüş, 6-Süleyman Toksoy, 7-Cevdet Yazıcı, 8-Yaşar Altunbaş, 9-Efayar Aydın, 10-İbrahim Turan, 11-Erdal Alkan, 12-Nihat Gülmüş, 13-Raif Öz, 14-Özgür Yamak, 15-Erkan Kavak, 16-Abdullah Talha Kılıç, 17-İbrahim Çalşimşek, 18-İsmail Hancı, 19-A.Kadir Çalışkan, 20-Veysel Genç, 21-M.Akif Birgül, 22-Ebru Çeper, 23-Kenan Can, 24-Bilal Ak, 25-Muharrem Çolak, Mustafa Altıok, 27-Doğan Özer, 28-Tahsin Bora, 29-Yunus Çiçek, 30-Sinan Gölçan, 31-Özcan Uşma, 32-Cafer Kaan Tuzak, 33-Emirhan Kıldacı
KONTENJAN: 1-İhsan Malkoç, 2-Osman Gül, 3-Önder Ercan, 4-Mine Erdoğan
ÇAYIROVA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Osmannuri Öğüt, 2-Emre Açıkel, 3-Ali Ay, 4-Yasemin Pamuk, 5-Kadir Kurdal, 6-Ahmet Sözen, 7-Yavuz Arslan, 8-Hasbi Aydın, 9-Ahmet Şuşar, 10-Furkan Turan, 11-Muhammet Öğüt, 12-Temel Kalkan, 13-Onur Nama, 14-Murat Ayyıldız, 15-Rahmi Özkal, 16-Feyat Güllü, 17-Emin Sözer, 18-Samet Kılıç, 19-Ayşenur İsmail, 20-Mahmut Işıl, 21-Muhammed Şaban Alkan, 22-Mustafa Gümüş, 23-Emrah Öztaş, 24-Öner Koşan, 25-Sezgin Varol, 26-Oğuzhan Akcay, 27-Bilal Güçlü
DARICA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Fatih Mehmet Çakır, 2-Dursun Koçal, 3-İsmail Karakaş, 4-İsmail Kara, 5-Bülent Kayabaşı, 6-Tacettin Çoban, 7-Nurullah Demir, 8-Emrah Topal, 9-Enver Taştan, 10-Mehmet Ali Uludağ, 11-Seher Yener, 12-Muhammet Nusret Üstünel, 13-Nurgül Akif, 14-Emine Gürcan, 15-Ramazan Gül, 16-Korkmaz Çetin, 17-Emrah Akgün, 18-Sebahattin Keleş, 19-Beyza Yaren Yıldırım, 20-Şaban Cebeci, 21-Ülkü Özbay, 22-Çağdaş Sili, 23-Ramazan Ege, 24-Esma Akkün, 25-Barış Aka Gündüz, 26-Busenur Eren, 27-Ahmet Burak Çalışkan, 28-İrfan Hacıoğlu
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.