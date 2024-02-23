Kocaeli’de Ramazan pidesinin halk ekmek fiyatı belli oldu

Kocaeli’de 340 gram Ramazan pidesinin Halk Ekmek büfelerinde 20 TL yerine 5 TL indirimle 15 TL’ye satılması bekleniyor. Fırınlarda ve marketlerde 8 lira olan 210 gram ekmek halk ekmek büfelerinde 5 liradan satılıyor.
Bizimyaka Kocaeli’den Galip Ataman’ın haberine göre; 11 Mart’ta başlayacak Ramazan ayında pidenin Halk Ekmek büfelerindeki fiyatının belirlenerek açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 25 bin adet 41 Kart sahibi ailenin yararlanacağı belirtiliyor. 41 Kart sahipleri, ramazan pidesini fırınlarda ve büfelerden 15 liraya pide alacak.
ASKIDA RAMAZAN PİDESİ
Dar gelirli ve dezavantajlı aileler için hayırseverlerin fırınlarda “Askıda Ekmek” uygulamasının ramazan ayı boyunca “Askıda Ramazan Pidesi” olarak devam edeceği öğrenildi. Kocaeli Valiliğince verilen 60 bin kart sahibi de ramazan pidelerini fırınlarda 41 Kart sahibi gibi indirimli olarak 15 liraya alabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Son Pişman - Yetmez 10 lira olmalı, arsızlığın bedelini ödemeli fırıncı mafyası
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.