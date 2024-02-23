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23 Şub 2024 - 19:47- Gündem G:

Kocaeli’de Ramazan pidesinin halk ekmek fiyatı belli oldu

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Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin onayladığı Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’nın önceki gün açıkladığı, 340 gram ramazan pidesinin Halk Ekmek büfelerinde 20 TL yerine 5 TL indirimle 15 TL’ye satılması bekleniyor.

Kocaeli’de Ramazan pidesinin halk ekmek fiyatı belli oldu mask
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Kocaeli’de 340 gram Ramazan pidesinin Halk Ekmek büfelerinde 20 TL yerine 5 TL indirimle 15 TL’ye satılması bekleniyor.  Fırınlarda ve marketlerde 8 lira olan 210 gram ekmek halk ekmek büfelerinde 5 liradan satılıyor.

Bizimyaka Kocaeli’den Galip Ataman’ın haberine göre; 11 Mart’ta başlayacak Ramazan ayında pidenin Halk Ekmek büfelerindeki fiyatının belirlenerek açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 25 bin adet 41 Kart sahibi ailenin yararlanacağı belirtiliyor. 41 Kart sahipleri, ramazan pidesini fırınlarda ve büfelerden 15 liraya pide alacak.

ASKIDA RAMAZAN PİDESİ

Dar gelirli ve dezavantajlı aileler için hayırseverlerin fırınlarda “Askıda Ekmek” uygulamasının ramazan ayı boyunca “Askıda Ramazan Pidesi” olarak devam edeceği öğrenildi. Kocaeli Valiliğince verilen 60 bin kart sahibi de ramazan pidelerini fırınlarda 41 Kart sahibi gibi indirimli olarak 15 liraya alabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Büyükşehir

23 Şub 2024 - 19:47 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Son Pişman - Yetmez 10 lira olmalı, arsızlığın bedelini ödemeli fırıncı mafyası

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Şubat 19:53

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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