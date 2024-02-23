İzmit’te o mahalleye sevindiren haber, 1 ay sonra Aile Sağlığı Merkezi’ne kavuşuyorlar

İzmit 28 Haziran Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı. İç donanım ve ince işçiliğin yapıldığı ASM’nin 1 ay sonra faaliyete başlaması hedefleniyor. İzmit 28 Haziran Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nin yeni binasının temeli 9 Ocak günü atılmıştı. Mevlana Kültür Merkezi yanında bulunan yaklaşık 170 metrekare alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına başlanan ve hızlı bir şekilde ilerleyen binanın çatısının da montajı bitmesiyle kaba inşaatı tamamlandı, iç donanım ince işçiliğine geçildi. Mahalle Muhtarı Mukadder Mengül, tek katlı yeni binanın beklenenden daha hızlı ilerlediğini, ayrıca aile hekimliğinin yeni yerinde yaklaşık 1 ay gibi bir sürede vatandaşlara vermeye başlayacağını düşündüklerini belirtti. 9 Ocak günü binanın temelini attıklarını söyleyen muhtar Mengül, tüm mahalleye ve bölgeye yeni binanın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kaynak: Haber Merkezi