Gebzespor Keşan’ı ağırlıyor

DİLİSKELESİSPOR-FERİKÖYSPOR

BALda bu sezon ilk yılını yaşayan Diliskelesispor, ligin ilk yarısını çok iyi yerde tamamlamıştı. Puan olarak da il sıralamasında Gölcükspor ve Kullarspor’un önünde yer alan Mavi-Beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına çok iyi başlamadı. 29 puanla ligde 6.sırayla gerileyen Diliskelesispor, Gölcükspor’un 1, Kullar’ın ise 2 puan önünde yer alıyor. Mavi-Beyazlı ekip, pazar Dilovası Stadı’nda lig üçüncüsü Feriköyspor’u ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati 14.00 olarak açıklandı.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

HAFTANIN MAÇLARI

25 ŞUBAT PAZAR

14.00 Diliskelesi-Feriköyspor

14.00 Babaeskispor-Taçspor

14.00 Sarayspor-Gölcükspor

14.00 Yuvacıkspor-Lüleburgaz

14.00 Çorluspor-Kapaklıspor

14.00 Gebzespor-Keşanspor

15.00 İFA Spor-Kullar 1975 Spor