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Gebzespor Keşan’ı ağırlıyor

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Geçen haftayı bay geçen Gebzespor, ikinci sıradaki Çorluspor’un kazanmasıyla liderliği kaybetmişti. Mor-Beyazlı ekip, 19.hafta maçında sahasında pazar günü Keşanspor’u konuk edecek. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki maç 14.00’de başlayacak.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Gebzespor Keşan’ı ağırlıyor mask
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DİLİSKELESİSPOR-FERİKÖYSPOR

BALda bu sezon ilk yılını yaşayan Diliskelesispor, ligin ilk yarısını çok iyi yerde tamamlamıştı. Puan olarak da il sıralamasında Gölcükspor ve Kullarspor’un önünde yer alan Mavi-Beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına çok iyi başlamadı. 29 puanla ligde 6.sırayla gerileyen Diliskelesispor, Gölcükspor’un 1, Kullar’ın ise 2 puan önünde yer alıyor. Mavi-Beyazlı ekip, pazar Dilovası Stadı’nda lig üçüncüsü Feriköyspor’u ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati 14.00 olarak açıklandı.

 

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

18

14

2

2

51

11

44

2.GEBZESPOR

17

14

1

2

40

6

43

3.FERİKÖY

18

12

2

4

40

17

38

4.İFA

18

9

6

3

31

18

33

5.TAÇSPOR

18

10

2

6

28

13

32

6.DİLİSKELESİSPOR

17

9

2

6

27

14

29

7.GÖLCÜKSPOR

17

8

4

5

23

19

28

8.KULLAR 1975 SPOR

17

8

3

6

31

14

27

9.KEŞAN SPOR

18

7

5

6

27

19

26

10.KAPAKLISPOR

18

8

1

9

34

36

25

11.SARAY SPOR 1953

18

5

3

10

19

27

18

12.YUVACIKSPOR

18

5

1

12

17

33

16

13.UZUNKÖPRÜSPOR

18

3

2

13

9

33

11

14.LÜLEBURGAZSPOR

18

1

3

14

7

67

6

15.BABAESKİSPOR

18

1

1

16

8

65

4

HAFTANIN MAÇLARI

25 ŞUBAT PAZAR

14.00 Diliskelesi-Feriköyspor

14.00 Babaeskispor-Taçspor

14.00 Sarayspor-Gölcükspor

14.00 Yuvacıkspor-Lüleburgaz

14.00 Çorluspor-Kapaklıspor

14.00 Gebzespor-Keşanspor

15.00 İFA Spor-Kullar 1975 Spor

 

 

23 Şub 2024 - 20:24 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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