Gölcük ve Kullar deplasmanda

KULLAR, İFA SPOR İLE OYNUYOR
Son iki maçını kazanan Kullarspor da zorlu İstanbul deplasmanında İFA Spor’a konum olacak. Küçükçekmece İFA Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. Genç oyuncularla sezonu tamamlamaya çalışan Yuvacıkspor da, ligin ikinci yarısında ilk puanlarını sahasında Lüleburgazspor karşısında almaya çalışacak.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
18
14
2
2
51
11
44
17
14
1
2
40
6
43
18
12
2
4
40
17
38
18
9
6
3
31
18
33
18
10
2
6
28
13
32
17
9
2
6
27
14
29
17
8
4
5
23
19
28
17
8
3
6
31
14
27
18
7
5
6
27
19
26
18
8
1
9
34
36
25
18
5
3
10
19
27
18
18
5
1
12
17
33
16
18
3
2
13
9
33
11
18
1
3
14
7
67
6
18
1
1
16
8
65
4
HAFTANIN MAÇLARI
25 ŞUBAT PAZAR
14.00 Diliskelesi-Feriköyspor
14.00 Babaeskispor-Taçspor
14.00 Sarayspor-Gölcükspor
14.00 Yuvacıkspor-Lüleburgaz
14.00 Çorluspor-Kapaklıspor
14.00 Gebzespor-Keşanspor
15.00 İFA Spor-Kullar 1975 Spor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.