Kağıtspor, Mersin’de galibiyet arıyor

ZOR DEPLASMAN
Geçer hafta sahasında Konyaspor’u 74-73 yenen Büyükşehir Kağıtspor, bu galibiyete rağmen düşme hattından çıkamadı. Mavi-Beyazlı ekip, bugün çok daha zorlu bir maça çıkacak, ligde 4.sırada bulunan Mersin Büyükşehir’e konuk olacak. Mavi-Beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında kazanıp, 2’de 2 yapmak istiyor.
ÇAYIROVA EVİNDE
1.Lig’de yer alan bir diğer temsilcimiz Çayırova Belediyespor ise günü evinde oynayacağı Ankara Kolejliler maçıyla geçirecek. Ligde 5.sırada bulunan, Play-Off hattında avantajını sürdürmek isteyen Mavi-Yeşilli ekip, 14.sıradaki rakibi karşısında rahat bir galibiyet alması bekleniyor. Çayırova Spor Salonu’ndaki karşılaşma 18.15’de başlayacak.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.