Kağıtspor, Mersin’de galibiyet arıyor

ZOR DEPLASMAN

Geçer hafta sahasında Konyaspor’u 74-73 yenen Büyükşehir Kağıtspor, bu galibiyete rağmen düşme hattından çıkamadı. Mavi-Beyazlı ekip, bugün çok daha zorlu bir maça çıkacak, ligde 4.sırada bulunan Mersin Büyükşehir’e konuk olacak. Mavi-Beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında kazanıp, 2’de 2 yapmak istiyor.

ÇAYIROVA EVİNDE

1.Lig’de yer alan bir diğer temsilcimiz Çayırova Belediyespor ise günü evinde oynayacağı Ankara Kolejliler maçıyla geçirecek. Ligde 5.sırada bulunan, Play-Off hattında avantajını sürdürmek isteyen Mavi-Yeşilli ekip, 14.sıradaki rakibi karşısında rahat bir galibiyet alması bekleniyor. Çayırova Spor Salonu’ndaki karşılaşma 18.15’de başlayacak.

Kaynak: spor servisi