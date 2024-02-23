Karamürselbey Ankara’da

AKHİSAR BELEDİYE BUGÜN OYNUYOR

Karamürselbey SK, ligde 12 maçta 7 galibiyet 19 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İlk iki takımın direk final grubuna gideceği ligde Konya Büyükşehir Belediye yenilgisiz olarak zirve yer alıyor. İkinci sırada ise 12 maçta 8 galibiyet 20 puanlı Akhisar Belediyespor var. Akhisar Belediyespor, bugün sahasında grubun yenilgisiz lideri Konya Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. Temsilcimiz Karamürselbey SK, bu maçtan gelecek haberi de merakla bekleyecek.

Kaynak: spor servisi