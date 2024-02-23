Karamürselbey Ankara’da

AKHİSAR BELEDİYE BUGÜN OYNUYOR
Karamürselbey SK, ligde 12 maçta 7 galibiyet 19 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İlk iki takımın direk final grubuna gideceği ligde Konya Büyükşehir Belediye yenilgisiz olarak zirve yer alıyor. İkinci sırada ise 12 maçta 8 galibiyet 20 puanlı Akhisar Belediyespor var. Akhisar Belediyespor, bugün sahasında grubun yenilgisiz lideri Konya Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. Temsilcimiz Karamürselbey SK, bu maçtan gelecek haberi de merakla bekleyecek.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.