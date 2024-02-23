Kadınlar futbolda derbi heyecan

GÖLCÜK İDMAN OCAĞI-KARŞIYAKA KOLEJİ

Kadınlar 3.Lig’de ilk üç maçını kazanan, liderlik koltuğuna oturan Gölcük İdman Ocağı Kadın FK, daha sonra oynadığı iki maçta 1 puan alabildi. 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan bir diğer temsilcimiz Karşıyaka Koleji de, son maçlarda kötü neticeler alıyor. Bu iki takımımız bugün derbi maçta kozlarını Gölcük Kavaklı Stadı’nda paylaşacak. 12.00’de başlayacak maçı kazanan takım Play-Off umutlarını devam ettirecek.