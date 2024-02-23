Körfez GB ve Karamürsel sahasında

KÖRFEZ’DEKİ MAÇ 15.00’DE KARAMÜRSEL’DE İSE 12.00’DE
14.Grup’ta yer alan Körfez GB, Esentepe Stadı’nda 15.00’de başlayacak maçta İstanbul Nişantaşıspor’u konuk edecek. Geçen hafta İstanbul’da Mesudiyespor’u 8-0 yenerek ligde ikinci galibiyetini alan Körfez GB, bu kez de sahasında kazanmak istiyor. 13.Grup’ta 7 puanla 4.sırada bulunan Karamürsel Belediyespor da, Karamürsel Stadı’nda 12.00’de başlayacak maçta Bursa Soğanlıspor ile karşılaşacak. 14.Grup’ta yer alan Gebze Arapçeşmespor’da İstanbul’da Tunçspor karşısında sınav verecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.