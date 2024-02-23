Sabah akşam rakiplerin maçlarını izleyen Gürsel’den oyunculara: Sorumluluktan kaçmayın

SABAH AKŞAM MAÇ İZLİYOR
Kocaelispor’un teknik direktörlük görevine getirdiği Mustafa Gürsel, Keçiörengücü maçının yaklaştığı şu günlerde tempoyu artırdı. Sabah akşam rakibin ve Kocaelispor’un maçlarını izleyerek analizler yapan Mustafa Gürsel, futbolcularla da sohbetler ederek maça motive etmeye çalışıyor. Göreve başladığı günden beri taktik antrenmanları üzerinde çalışan Mustafa Gürsel, takıma öz güven yüklüyor. Oyuncularına sorumluluk almalarından mutlu olacağını ifade eden ve sahada daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini ifade eden Gürsel, asıl sorunun aksi durumda oluşacağını da oyuncularıyla paylaşıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.