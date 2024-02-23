Sabah akşam rakiplerin maçlarını izleyen Gürsel’den oyunculara: Sorumluluktan kaçmayın

SABAH AKŞAM MAÇ İZLİYOR

Kocaelispor’un teknik direktörlük görevine getirdiği Mustafa Gürsel, Keçiörengücü maçının yaklaştığı şu günlerde tempoyu artırdı. Sabah akşam rakibin ve Kocaelispor’un maçlarını izleyerek analizler yapan Mustafa Gürsel, futbolcularla da sohbetler ederek maça motive etmeye çalışıyor. Göreve başladığı günden beri taktik antrenmanları üzerinde çalışan Mustafa Gürsel, takıma öz güven yüklüyor. Oyuncularına sorumluluk almalarından mutlu olacağını ifade eden ve sahada daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini ifade eden Gürsel, asıl sorunun aksi durumda oluşacağını da oyuncularıyla paylaşıyor.