Yeni bir sayfa açalım: Kocaelispor Keçiörengücü deplasmanına çıkacak

GÜRSEL’İN İLK MAÇI
Geçen hafta sahasında Şanlıurfaspor’a tek golle kaybeden, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Kocaelispor’da takımın başına Mustafa Gürsel getirilmişti. Yeşil-Siyahlı ekip, Mustafa Gürsel yönetiminde ilk maçına çıkacak. Aktepe Stadı’nda oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak, Trabzon bölgesi hakemlerinden Alpaslan Şen düdük çalacak. Kocaelispor’da bu maçta hedef mutlak galibiyet olacak.
FOFANA VE BURAK YOK
Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürel’in yarın deplasmanda Keçiörengücü karşısında sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkması ve hücuma dayalı bir oyun oynaması bekleniyor. Temsilcimiz ayak tarak kemiği kırılan Fofana ve cezalı olan Burak Öksüz kadroda yer almayacak. Geçen hafta sakatlanarak oyundan çıkan Emir Ortakaya ise bu maçta yeniden ilk 11’de forma giyecek. Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in ileri uçta ise Cristian Kouakou’ya forma şansı vermesi bekleniyor.
FOTO: HULUSİ ÖZDİLEK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.