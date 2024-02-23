Kocaelispor’a bir sponsor daha

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Daha önce birçok firma ve kurumla sponsorluk anlaşması imzalayan Kocaelispor bir sponsorluk anlaşması daha yaptı. Yeşil siyahlılar danışmanlık şirketi olan Çilek Vize ile yapılan anlaşmanın detaylarını da açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz ile Türkiye'nin en büyük vize danışmanlık şirketi olan Çilek Vize arasında işbirliği ve muhtelif reklam alanları kullanımı kapsamında 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalanmıştır. Çilek Vize Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mertcan Durgut'a kulübümüze olan güzel tutum ve yaklaşımı sebebiyle teşekkürlerimizi sunarız”

İNDİRİM HAKKI TANINACAK

Açıklamanın devamında, “Yapılan anlaşma kapsamında; Türkiye'nin her yerine online vize danışmanlık hizmeti verebilen Çilek Vize, 30.06.2024 tarihine kadar Kocaelispor Passolig kart sahipleri taraftarlarımıza %20, Kocaelispor kombine kart sahipleri taraftarımıza %25 indirim hakkı tanıyacaktır. İlaveten, Kocaelispor Passolig kart ve kombine kart sahiplerimizin yapacakları her işlemde kulübümüze Çilek Vize Danışmanlık tarafından ek ücret ödemeleri yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.