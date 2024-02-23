Şehit Kazım Caddesi’ne hizmet istiyorlar

Yıllardır caddenin yolunun kötü olduğunu, çukurlarla dolu olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Bu cadde iki belediye arasındaki sorumluluk anlaşmazlığı nedeniyle hizmet alamıyoruz. İzmit Belediyesi’ne gidiyoruz Büyükşehir sorumluluğunda, Büyükşehir’e gidiyoruz İzmit Belediyesi sorumluluğunda diyorlar. Biz nereye başvuracağımızı şaşırdık. Bu caddenin hizmet alması gerekiyor. İlgili belediye hangisi ise gelip caddeye bir el atsın. Bu kadar insan bu caddeyi kullanıyor, çocuklar bu caddeden okula gidiyor. Hepimize yazık oluyor. İki belediye arasındaki anlaşmazlık yüzünden biz hizmet alamıyoruz” dedi.