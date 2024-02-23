Jandarmanın ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulamasında yakalandılar

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 492 gram skunk, 59 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 9 kök kenevir ve 5 adet sentetik hap ele geçirildi. 11 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 17 şahıs yakalandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.