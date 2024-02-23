Polisler, Kutsal’ı sevindirdi

Derince’de oturan ve onkoloji servisinde tedavi gören Kutsal Yüce, en mutlu günlerinden birini yaşadı. Polisleri çok seven Kutsal’a polisler sürpriz yaptı. Kutsal evinden alınarak Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine getirildi. Kutsal, hayali olan Yunus Polisleri eşliğinde motosiklet ile bahçede gezdi. Kutsal polislerle sohbet ederek hoşça vakit geçirdi. Polisler, Kutsal’ın yanında olduklarını belirtirken, hediyeler verdi.

Kaynak: Haber Merkezi