Polisler, Kutsal’ı sevindirdi

Derince’de oturan ve onkoloji servisinde tedavi gören Kutsal Yüce, en mutlu günlerinden birini yaşadı. Polisleri çok seven Kutsal’a polisler sürpriz yaptı. Kutsal evinden alınarak Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine getirildi. Kutsal, hayali olan Yunus Polisleri eşliğinde motosiklet ile bahçede gezdi. Kutsal polislerle sohbet ederek hoşça vakit geçirdi. Polisler, Kutsal’ın yanında olduklarını belirtirken, hediyeler verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.