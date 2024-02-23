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Türkiye "gri liste"den çıkıyor

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Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri büyük ölçüde karşıladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, teknik çalışmaların başarıyla tamamlandığını belirterek, "Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanacak." dedi.

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Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardığını bildirdi.

FATF, Paris’te, 21-23 Şubat’ta gerçekleştirilen Genel Kurul’da alınan kararları açıkladı.

Açıklamada, Ekim 2021’de Türkiye’nin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) sisteminin etkinliğini güçlendirmek için FATF ile çalışma konusunda üst düzey siyasi taahhütte bulunduğu hatırlatıldı.

FATF'nin Şubat 2024 Genel Kurulu’nda, Türkiye’nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri karşılamak için eylem planını büyük ölçüde tamamladığına dair ilk tespitini yaptığına yer verilen açıklamada, “FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele reformlarının uygulanmaya başlandığını ve sürdürüldüğünü, uygulamanın gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın devam ettiğini doğrulamak amacıyla yerinde bir değerlendirme yapılmasını talep etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin AML/CFT sisteminin etkinliğini güçlendirmek için çok önemli reformlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, Türkiye'nin özellikle risk temelli kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele denetimi yaklaşımını geliştirdiği, ihlallere yönelik yaptırımların ve intifa hakkı gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar attığına vurgu yapıldı.

Türkiye’nin mali istihbarat birimi için kaynakları artırdığına işaret edilen açıklamada, ülkenin üretilen mali istihbaratın kullanımını artırdığı da hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin riskler doğrultusunda daha karmaşık kara para aklanması soruşturmaları ve kovuşturmaları yürüttüğü ifade edilerek, ülkenin terörizmin finansmanına yönelik hedefli mali yaptırımların uygulanmasını geliştirdiği aktarıldı.

FATF tarafından 2023 yılında paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39’unda uyumlu olduğu bildirilmişti.

BAKAN ŞİMŞEK: TEKNİK ÇALIŞMALAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücünün gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, “FATF ekibi tarafından Türkiye’ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor.” dedi.

Gri listeden çıkmak için teknik çalışmaların başarıyla tamamlandığı bilgisin veren Şimşek, şunları kaydetti:

“FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor.”

Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken, “Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

# ifade, Türkiye, ziyaret, para, çalışma

23 Şub 2024 - 23:01 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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