Gölcük'te üç sokağın sakinleri kumların temizlenmesini istiyor

Ancak kaldırımların üzerine dökülen kumlar temizlenmedi. Kumların temizlenmemesi nedeniyle her araç geçtiğinde sokaklarda toz oluşuyor. Özellikle alerjik hastalıkları olanlar ile yaşlılar durumdan çok etkileniyor. Konu ile ilgili gazetemize ulaşın sokak sakinleri tozların bir an önce temizlenmesini talep ediyor. Bu konuda gerekli girişimlerde de bulanacaklarını söyleyen sokak sakinleri, “Üç sokakta yaşadığımız bu sıkıntı gerçekten artık bizi yormaya başladı. Evlerimizin içi toz oluyor. Yaşlılar ve alerji hastaları her araç geçtiğinde sokaktan içeri koşuyor. Bu konuda belediyemizin gerekli çalışmaları yapacağına inanıyorum” dedi.