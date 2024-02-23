Araç bariyerlere çarptı, 1’i bebek 3 kişi yaralandı

Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolunda Safiye Ç. idaresindeki 34 GFA 11 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü Safiye Ç. ile araçtaki 1'i bebek 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan yoldaki trafik akışı aracın çekilmesiyle normale döndü.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.