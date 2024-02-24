Erkan Baş, CHP ve DEM Parti’de

TİP Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan Adayı Erkan Baş, CHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, “Genel başkanımızın da açıkladığı gibi yerelde birliktelik yapıyoruz. Gebze’de CHP olarak meclis listesiyle seçime gireceğiz, belediye başkan adaylığında da TİP ile birlikte seçim yürüteceğiz” dedi.

GEBZE, TÜRKİYE’NİN İŞÇİ SINIFININ KALBİ



Erkan Baş, Gebze’de büyük bir zafere imza atacaklarını ifade ederek, “Öncelikle adaylık iddiamızı destekleyerek yanımızda duran CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Oldukça heyecanlı, umutlu, kararlı bir yolculuğa çıktık. Biz Türkiye işçi sınıfının sesini taleplerini bu yerel seçimlerde gündem olmasını istiyoruz. Gebze, Türkiye’nin işçi sınıfının kalbi. Mevcut iktidarın çok kötü yönetimini belki de bu vesileyle değiştirebileceğimizi deneyeceğimiz bir iddia bu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu iddiamıza destek oldu şimdi daha güçlüyüz. Hepimize görev düşüyor” diye konuştu.

DEM PARTİ’Yİ ZİYARET ETTİ



Erkan Baş, DEM Parti Gebze İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Erkan, parti yöneticileri ve partililerle sohbet etti.

Kaynak: Haber Merkezi