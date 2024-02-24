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24 Şub 2024 - 00:44- Siyaset G:

Nail Çiler: Cengiz Topel’den sefer yapılacak mı?  

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CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması isteğiyle soru önergesi vererek, Cengiz Topel Havalimanı’ndan sefer düzenlemesine ilişkin programın olup olmadığını sordu.  

Nail Çiler: Cengiz Topel’den sefer yapılacak mı?   mask
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CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması isteğiyle soru önergesi verdi. Çiler, Cengiz Topel Havalimanı’ndan neden sefer yapılmadığını sordu. Çiler önergesinde, “Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı 1994 yılında yapımına başlanmış ve 2011 yılında sivil uçuşlara açılmıştır. Havalimanı Kocaeli Şehir Merkezine 15 km, Adapazarı’na 30 km uzaklıkta bulunmakta Kocaeli ve Sakarya olmak üzere yaklaşık 3 milyon yerleşik nüfusa hitap etmektedir. Bölgeye en yakın havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı Sakarya’ya 110, Kocaeli iline 70 km uzaklıktadır” dedi.

VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLMEKTE

Kocaeli ve Sakarya’da yaşayan vatandaşların uçuş için en yakın havalimanı olarak Sabiha Gökçen Havalimanını kullandığına değinen Çiler, “Sabiha Gökçen Havalimanından Türk Hava Yollarına ait uçuş operasyonları sona ermektedir. Dolayısıyla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nın atıl durumda olması hem kamuyu zarara uğratmakta hem de vatandaşlarımızı mağdur etmektedir” 

Çiler önergesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

- Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nın kapasitesi nedir?

- Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’ndan sefer düzenlenmesine ilişkin programınız bulunmakta mıdır?

- 2023 yılında Kocaeli - Sabiha Gökçen ve Sakarya - Sabiha Gökçen arasında karşılıklı olarak toplu taşıma ile toplam kaç yolcu taşınmıştır? Son 1 yılda yolculardan toplam kaç TL tahsil edilmiştir?

- Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nın 2023 yılı yıllık işletme maliyeti ne kadardır?

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli

24 Şub 2024 - 00:44 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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