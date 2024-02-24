ÖZKA Lastik’ten 1.4 milyarlık yatırım

Şu anda 32 bin 578 metrekare kapalı alanda üretim gerçekleştiren firma, 3 bin 380 metrekare taban alanına sahip yeni kapalı alanlar ekleyecek. Fabrikada şu anda 260 personel istihdam edilmektedir, ancak kapasite artışıyla birlikte bu sayı 350'ye çıkacak.

Projenin maliyeti 1 milyar 491 milyon 600 bin lira olup, kapasite artışıyla ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyası Kocaeli Valiliği'ne sunulmuştur. ÇED süreci başlatılan proje ile ilgili her türlü bilgi ve görüşlerin Kocaeli Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi