Çocuklar bu yoldan okula gidiyor

Sık sık şikayetlere konu olan yolun kenarının uçurum olduğunu belirten vatandaşlar, “Şelalenin kenarından aşağı inen merdivenler belli bir noktada bitiyor. Oradan üzerine metal bir merdiven konulmuş ve her gün çocuklarımız bu yoldan okula gidiyor. Ya da insanlar işe gidip geliyor. Hepimiz bu yolu bir şekilde kullanıyoruz. Bu konuda belediyenin gerekli çalışmayı yapmasını istiyoruz. Uçurumun üst tarafını kapatmasını ve yollarımızı düzgün hale getirmesini talep ediyoruz” dedi.