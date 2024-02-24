Çocuklar bu yoldan okula gidiyor

Sık sık şikayetlere konu olan yolun kenarının uçurum olduğunu belirten vatandaşlar, “Şelalenin kenarından aşağı inen merdivenler belli bir noktada bitiyor. Oradan üzerine metal bir merdiven konulmuş ve her gün çocuklarımız bu yoldan okula gidiyor. Ya da insanlar işe gidip geliyor. Hepimiz bu yolu bir şekilde kullanıyoruz. Bu konuda belediyenin gerekli çalışmayı yapmasını istiyoruz. Uçurumun üst tarafını kapatmasını ve yollarımızı düzgün hale getirmesini talep ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.