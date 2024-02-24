Gazi Mustafa Kemal Caddesi ile ilgili çok şikayet var

Vatandaşlar yolun durumunun berbat olduğunu, her gün yolda kaza olduğunu iddia ederek artık kaldırımdan dahi yürümekte korktuklarını ifade etti. Özellikle İnci Evlerine giden bölgede ışıklandırma da olmadığını ifade eden vatandaşlar, “Bu yolla ilgili başvuru yapmadığımız yer kalmadı ama bir çözüm bulamıyoruz. Bu bölgeye artık gerçekten hizmet istiyoruz. Hizmetler ya eksik oluyor ya da olmuyor. Işıksız, güvenliksiz bir caddede gece yolda yürümenin hiçbir güvencesi yok. Lütfen artık buraya bir el atılsın” dedi.