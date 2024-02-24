 Kaldırımlar otopark oldu

Sürekli araçları şikayet ettiklerini söyleyen vatandaşlar, “Bulvarın üzerindeki bulunan kaldırımlar özel araçların otoparkı haline gelmiş. Burada evlerden bir hastanın çıkartılıp ambulansa bindirilmesi bile olay oluyor. Biz sürekli polis ve zabıtaya bu caddenin kaldırımlarına yaptıkları parkları şikayet etmekten bıktık. Artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu konuda belediyenin ve emniyetin gerekli çalışmayı yapacağına inanıyoruz. Burada büyük bir sıkıntı yaşanmadan, bir insanın başına bir şey gelmeden sorunun çözülmesini ve kaldırımların otopark olmaktan çıkmasını talep ediyoruz. Gerekirse emniyet bir gün hepsine ceza kessin belki o zaman akılları başlarına gelir” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.