 Kaldırımlar otopark oldu

Sürekli araçları şikayet ettiklerini söyleyen vatandaşlar, “Bulvarın üzerindeki bulunan kaldırımlar özel araçların otoparkı haline gelmiş. Burada evlerden bir hastanın çıkartılıp ambulansa bindirilmesi bile olay oluyor. Biz sürekli polis ve zabıtaya bu caddenin kaldırımlarına yaptıkları parkları şikayet etmekten bıktık. Artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu konuda belediyenin ve emniyetin gerekli çalışmayı yapacağına inanıyoruz. Burada büyük bir sıkıntı yaşanmadan, bir insanın başına bir şey gelmeden sorunun çözülmesini ve kaldırımların otopark olmaktan çıkmasını talep ediyoruz. Gerekirse emniyet bir gün hepsine ceza kessin belki o zaman akılları başlarına gelir” dedi.