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24 Şub 2024 - 01:14- Ekonomi G:

Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak, inceleme başlatıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri, denetimlerini sıklaştırmaya başladı. Tespit edilen kişilerin emekli maaşlarını kesme kararı alırken, ayrıca, bu kişilere ait paraların iadesi için çalışmalar başlatıldı.

Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak, inceleme başlatıldı mask
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SGK, teknolojinin ilerlemesinden yararlanarak 17 milyon emekliyi titizlikle inceleme altına aldı. Özellikle usulsüz şekilde emekli olanlar ve sahte boşanma yoluyla dul maaşı almaya çalışanlar mercek altına alındı. En büyük usulsüzlüklerin ise malulen emeklilik durumlarında gerçekleştiği belirtildi.

SGK, usulsüzlük cezaları konusunda adımlar attı. Özellikle malulen emekli olan ve dul maaşı alan kişiler titizlikle irdeleniyor. Her bireyin ayrıntılı bir şekilde incelendiği ve usulsüzlük belirlenmesi halinde emekli maaşlarının kesileceği vurgulanıyor. Ayrıca, geriye dönük alınacak olan emekli aylıklarıyla ilgili işlemler de gerçekleştirilecek.

Sahte boşanma yoluyla haksız maaş alanlar hakkında gelen şikayetlerin arttığı vurgulanıyor. Bu kişilerin maaşları anında kesilecek ve yasal faiziyle birlikte geri alınacak. Aynı şekilde, sahte sağlık raporu ile malulen emeklilik isteyenlere de aynı sıkı önlemler uygulanacak.

Kaynak: yeniçağ

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24 Şub 2024 - 01:14 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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