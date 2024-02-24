Bakanlık duyurdu bugün hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığı duyuruldu.

Bakanlık, toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı yönünde açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 24 milyon 877 bin 104 TL sertifikalı fidan kullanım desteği, 13 milyon 838 bin 744 TL kırsal kalkınma yatırım desteği, 11 milyon 770 bin 500 TL hayvan gen kaynakları desteği ve 413 bin 652 TL sertifikalı tohum kullanım desteği olmak üzere toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatacağı duyuruldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyleydi:

“Sertifikalı fidan kullanım desteği

Kırsal kalkınma yatırım desteği

Hayvan gen kaynakları desteği

Sertifikalı tohum kullanım desteği

Toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun.”

Kaynak: Haber Merkezi