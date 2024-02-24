Bakanlık duyurdu bugün hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığı duyuruldu.
Bakanlık, toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı yönünde açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 24 milyon 877 bin 104 TL sertifikalı fidan kullanım desteği, 13 milyon 838 bin 744 TL kırsal kalkınma yatırım desteği, 11 milyon 770 bin 500 TL hayvan gen kaynakları desteği ve 413 bin 652 TL sertifikalı tohum kullanım desteği olmak üzere toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatacağı duyuruldu.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyleydi:
“Sertifikalı fidan kullanım desteği
Kırsal kalkınma yatırım desteği
Hayvan gen kaynakları desteği
Sertifikalı tohum kullanım desteği
Toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun.”
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.