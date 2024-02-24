Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de

148 hakim ve savcı adayının, mesleğe kabul edilmelerinin ardından yeni görev yerlerinin belirlenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının ataması, 20 Şubat'ta yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.
Buna göre:
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'na Abdullah Çekiç, Mersin Cumhuriyet Savcılığı'na Mumammer Karakoyun, Yalova Cumhuriyet Savcılığı'na Murat Çelik, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na Hasibe Kızmaz, Bilecik Cumhuriyet Savcılığı'na Refik Çağrı Özay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na Fatma Sena Binbir, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na Muhammed Yavuz, Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı'na Emine Yerlikaya, Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na Rümeysa Zilelioğlu, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na Fatih Arslan, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na İlkay Aydın, Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na Safa Ahi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na İrem Tuğba Gobi, Bayburt Cumhuriyet Savcılığı'na Kemal Demirci, Sinop Cumhuriyet Savcılığı'na Mehmet Emir Emiroğlu, Batman Cumhuriyet Savcılığı'na Yasemin Özer, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na Ayşegül Satıcı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'na Gülşah Sorgulu getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.