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24 Şub 2024 - 09:20- Ekonomi G:

Kuyumcular satacak çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bulamıyor! Gram Altın İçin Yıl Sonu Tahmini

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Son dönemde kuyumcu esnaflarının satacak çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bulamadıkları belirtiliyor. Peki piyasada çeyrek altın ve Cumhuriyet altını neden yok.

Kuyumcular satacak çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bulamıyor! Gram Altın İçin Yıl Sonu Tahmini mask
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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Diyarbakır’da 450 kuyumcunun çeyrek ve Cumhuriyet altını bulamadığını söyledi.

Mehmet Yüksel sadece Diyarbakır’da değil tüm Türkiye genelinde çeyrek ve Cumhuriyet altını bulunurluğunda bir sıkıntı olduğunu söyledi. Peki piyasada altın neden bulunamıyor?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye anlattı. Yıldırımtürk ayrıca gram altın için yıl sonu tahminini de açıkladı.

Yıldırımtürk’ün açıklamaları şu şekilde: “Şu anda kuyumcularda çeyrek ve Cumhuriyet altını bulunurluğunda bir sıkıntı var. O da şundan kaynaklanıyor: Altının ithalatına kota konulduğu için dış piyasa fiyatı ile iç piyasa fiyatı arasında kg/dolar bazında 2500 dolar fark var.

Bu fiyat farkından dolayı esnaflar külçe altın alıp Darphane’ye üretim için veremiyorlar. Eğer bu fark düşerse maliyetimiz yüksek kalacak diye Darphane’ye veremiyorlar. Farktan dolayı kuyumcu talep etmeyince piyasadaki Cumhuriyet altını ve Çeyrek altını bulunurluğunda sıkıntı yaşanıyor.

Altının içeride özellikle tasarruf tarafında talebin yüksek olması nedeniyle bu talep dış piyasa fiyatı ile iç piyasa fiyatı arasında fark oluşturdu. Şu anda yurt dışı fiyatı daha ucuz. Darphane’den altın alacak esnaf daha yüksek tutardan altın alıyor.

YENİ TARİHLİ-ESKİ TARİHLİ FİYAT FARKI EŞİTLENDİ’

Altında yeni tarihli fiyatı ile eski tarihli fiyatı aynı olmaya başladı. Yeni tarihli çeyrek altın fiyatı ile bir önceki aylarda basılmış olan altının arasında 30-40 TL fark olurdu. Bunun yanı sıra altında alış ve satış tutarları arasında biraz fark oluşmaya başladı.

Diyarbakır biraz daha merkezden uzak olduğu için altın temin etmek zor oluyordur. Bir dengesizlik var. Biz altın ithalatına getirilen kotadan sektör olarak olumsuz etkileniyoruz.

‘KOTA OLDUĞU İÇİN GRAM ALTIN FİYATI YÜKSEK OLUYOR’

Kotanın getirdiği başka sıkıntılar da var. Kota olduğu için gram altın fiyatı daha yüksek oluyor. Şu anda 24 ayar altının gram fiyatı piyasada 2100 TL, 2120 TL civarında ama kota olmamış olsa belki de fiyat 1950 TL olacak.

‘100 GRAMDA 300 DOLAR KAZANIYORLAR’

Kota olduğu için ve yurt dışı ile yurt içi altın arasında fiyat farkı olduğu için yurt dışına gidenler beraberinde çantasına koyduğu 100 gram altını sattığında 100 gramda 300 dolar kazanıyor. Siz ‘kotayı koyarak cari açığı önledik’ deseniz de bu sefer de kayıt dışı olarak piyasaya altın girmiş oluyor.

İŞTE YURT İÇİNDE ALTIN FİYATINI YÜKSELTEN NEDEN!

Gram altın rafineriler tarafından basılıp piyasaya veriliyor. Ancak Cumhuriyet altınını biz talep edersek yani kuyumcular talep ederse gidip alabiliyoruz. Fark yüksek olduğu için ne kadar satabileceğimizi de bilmediğimiz için çekimser davranıyoruz. Çekimser davranınca da fiyat yükselmiş oluyor.

GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

Altının ons fiyatının haziran ayına kadar en az 2150-2200 dolar olmasını bekliyoruz. Hazirandan sonra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi var. İlerleyen dönemde ons altının 2400 dolara ulaşabileceğini bekliyoruz.

Yurt içinde gram altında ilk etapta haziran ayında 2250-2500 TL arasında fiyatları görebiliriz. Sene sonunda ise 24 ayar altının gram fiyatının 3 bin 250 TL olma olasılığı var.”

Kaynak: Milliyet

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24 Şub 2024 - 09:20 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Mahmut Abii.. - sallamışlar.işin gerçeği şu..büyük firmalar yüklü altın verip darphaneye kendilerine altın alıyorlar ve küçük diye tabir ettiğimiz esnafa sıra gelmiyor..kısacası büyük balıklar yüzünden bu sıkıntı..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:26

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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