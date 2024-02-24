Kripto paraya sıkı denetim gelecek

Kripto varlıklar tanımlanıp işlem vergisi alınacak. Denetlenebilirlik ve şeffaflık sağlanacak.
Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için hazırlıklarda sona gelindi.
Düzenleme ile kripto varlıkların belli sınırı geçen kazançlarından işlem vergisi alınması planlanıyor. Kripto para ile kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kripto sektörüne ilişkin çalışma Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda da gündeme geldi.
İşlem yürütülen borsalar şeffaf hale gelecek
Düzenleme ile kripto para işlemi yürüten borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek.
Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.
Kripto varlıklara şifreleme getirilecek
Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için de belirli bir süre verilecek.
Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlendi.
Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak.
Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.