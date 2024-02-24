İşte Kocaeli’nin yeni hakim ve savcıları

Buna göre Kocaeli’ye yeni savcı ve hakim ataması yapıldı.
Konya Hâkim Adayı Mustafa Ocak Kocaeli Hâkimliğine,
Konya Cumhuriyet Savcısı Adayı Hasibe Kızmaz Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına,
İstanbul Hâkim Adayı Feyza Temiz Kocaeli Hâkimliğine,
Elazığ Cumhuriyet Savcısı Adayı İlkay Aydın Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Küçükçekmece Hâkim Adayı Büşra Tuna Gölcük (Kocaeli) Hâkimliğine atandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.