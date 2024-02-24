KOÜ’den akademisyenlerde inceledi: 7 büyüklüğünde depreme neden olabilecek aktif fay

Bursa’da 1850-1855 yılları arasındaki üç büyük yıkıcı depremin kaynağını araştıran bilim insanları, yeni fay hattı buldu. Çalışma kapsamında Kayapa-Yenişehir arasındaki 25 noktada sismik ölçüm yapıldı, 95 kilometre uzunluğunda aktif bir fayın olduğu tespit edildi. Bu fayın 7’den büyük bir deprem üretebileceği belirtildi.

GELECEK TAHMİNİ YOK

Çalışma ekibinde yer alan Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu şu bilgileri paylaştı:

“Yapılan çalışma AFAD tarafından desteklenen üç farklı üniversitedeki bilim insanlarının birlikte sonuçlandırdığı bir projedir. Jeolojik ve jeofizik çalışmalarla özellikle yer altı görüntüleme metotları kullanarak Bursa ve Yenişehir ovalarını biçen, diri fay haritalarında gösterilmeyen fayın varlığı ortaya konuldu. Kayapa-Yenişehir Fayı adı verilen bu fayın 1855 depremlerinin kaynağı olduğu düşünülüyor. Ancak fay üzerinde paleosismolojik hendek çalışmaları henüz yapılmamıştır. O nedenle gelecekte oluşacak depremin zamanı hakkında bir yaklaşımda bulunma imkânı yoktur.”

Gürol Seyitoğlu “Bursa’da deprem dirençli kent oluşturma amacıyla Bursa Kent Konseyi tarafından 30 Mayıs 2023’te yapılan toplantıda Bursa halkına çalışmamız hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Japon Uluslararası İşbirliği (JICA Ajansı) ile yapılmakta olan projede, deprem dirençli Bursa için çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Geçen pazartesi günü 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün yine deprem paniği yaşandı. AFAD verilerine göre dün 15.14’te meydana gelen ve merkez üssü Gemlik olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Deprem, Gemlik’in yanı sıra Orhangazi ile il merkezinde de hissedildi. Gemlik’te paniğe kapılanların dışarı çıktıları görüldü.

Kaynak: Milliyet