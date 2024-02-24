Kocaeli’de bugün 7 ilçede elektrikler kesilecek (24 Şubat Kocaeli Elektrik Kesintisi)

Kocaeli’de 24 Şubat Cumartesi günü 7 ilçede elektrikler kesilecek. Kandıra, Gölcük, Kartepe, Başiskele, Körfez, Çayırova ve Gebze’de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56824
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KEFKEN
|19018, AŞIR SK., DENİZ SK., EKŞİ SK., GÖLOVA, GÖLOVA SK., GÜNAY SK., KARAKULLUKÇU SK., KEFKEN ATATÜRK, MODA SK., ÖMÜR SK., SEHIT OGUZ KIR CD., ŞEKER SK.
|24.02.2024
|09:00
|15:30
|56934
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ESKİFERHADİYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE
|ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER
|24.02.2024
|09:00
|17:00
|56982
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN
|ARSLAN, ARSLAN CD., BALABAN BAYRAK SK., ÇAYKARA SK., KARALI SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., TAŞLI TARLA SK.
|24.02.2024
|09:00
|17:00
|57058
|KOCAELİ
|KANDIRA
|DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ
|BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|24.02.2024
|09:00
|17:00
|57066
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE
|AHLAT, AHLAT CD., AKTAŞ SK., ANAYURT CD., ANDAÇ SK., BAKIRLIK, BAKIRLIK CD., BELEDİYE CD., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., CENGAVER SK., ÇAVUS, ÇAVUŞ SK., DAĞYOLU SK., DOĞALAR SK, EFES SK., EMIRGAZI, EMİRGAZİ CD., ENVER PAŞA CD., GÖKDERE SK., GÖKKUŞAĞI CD., GÜLENLER SK., GÜLOVA SK., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜZELHİSAR CD., İNCİ TANESİ SK., KARABEYLİ SK., KIZILDERE SK., KÖPRÜLÜ SK., KUMLU, KURS SK., MAKBER SK., MERVE SK., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., RUŞEN SK., SARIKAYA SK, TARHAN SK., TEMEL SK., ÜZÜLMEZ SK.
|24.02.2024
|09:00
|17:00
|57069
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ADNAN MENDERES, ARSLANBEY, ŞEVKATİYE
|ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAYRAK SK., ÇİMENLER SK, EVREN, EVREN CD., GÖKKUSAGI, GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., MERVE
|24.02.2024
|09:00
|17:00
|57071
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE
|AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ARPAÇAY SK., AYDINLI SK., BALKAYA SK., BASAKÇI, BESIK, BEŞİK SK., BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUŞU SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇUHANE. CD., DURU SK., DÜZLER SK., ELDIVAN, ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ERASLAN SK., FETIH, FETİH SK., GENÇLİK SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., HAMAMLI SK., HAVAİ SK., HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAMAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KESER CD., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORLU SK., KULELİ SK., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MİNE SK., MUALLİM SK., NAZIM DEMIRCI, NEŞELİK SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., PİYADE SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA SK., SEHERYELİ SK., SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANİYE CD., TABİAT SK., TAÇ SK., TAŞ SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TURNA, UYGAR, ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YEŞİLYURT SK., YURDUM SK.
|24.02.2024
|09:00
|17:00
|57079
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DERBENT, FATİH, MARMARA, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, ŞİRİNSULHİYE
|7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., AY SK., AYAZMA SK., BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BAHÇELER SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATIH, DERBENT FATİH CD., DERNEK SK., DESTAN SK., DİCLE CD., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAS SK., HEYBE SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İLKE SK., İRİS SK., KADIOGLU, KAFDAĞI SK., KAMELYA SK., KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTEŞEM SK., NEVRUZ SK., ÖZGÜ SK., ROKA SK., SAHINTEPE, SAHRA SK., SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞEBBOY SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., ÜÇGEN, YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZİŞAN SK.
|24.02.2024
|09:00
|17:00
|57130
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DERBENT
|DEMET SK.
|24.02.2024
|09:00
|17:00
|57132
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|BARBAROS, KÖRFEZ, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YESILKENT, YEŞİLKENT
|2266 SOK, ADA KARANFİLİ SK., ATAKAN SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BATI TRAKYA, BATI TRAKYA CD., BÜLBÜL, DAYI, DAYI SK., EFLATUN SK., ELIF, GELİBOLU SK., GÜLBAHAR, HACI MAKSUT CD., HÜRRİYET CD., ILTER, IZNIK, İLTER SK., İMAR SK., İMREN SK., İZNİK CD., KANARYALAR SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCATÜRK SK., KOLAY SK., KOSOVA, KÖKNAR SK., KUBILAY, KUBILAY SK., KUBİLAY SK., KUYU SK., KÜÇÜK, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEZRA SK., NAME SK., NARÇİÇEĞİ CD., NURGÜL SK., PEKİN SK., PINARBASI, REMZİ SK., RIHTIM SK., RUMELI, RUMELİ SK., SAFA SK., SEÇIM, SEÇİM SK., SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SOĞUKSU SK., SÜMERLER SK., ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞÖHRET SK., TRAKYA, TRAKYA SK., UZUNER SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YILDIZELİ CD., ZORER SK.
|24.02.2024
|09:30
|17:30
|57143
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ
|AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|24.02.2024
|09:00
|17:00
|57145
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|CUMA, ÇIRAKLI, KARAYAKUPLU, OSMANLI
|DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KIDISILLI MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|24.02.2024
|09:00
|16:00
|57146
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ
|ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, ÜRKÜTLÜ MEVKII
|24.02.2024
|09:00
|17:00
|57150
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ATAEVLER
|AYKANAT SK., CAHİT KÜLEBİ SK., CAHİT SITKI TARANCI SK., FALİH RIFKI ATAY SK., FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL SK., GÜZELTEPE SK., HASAN ALİ YÜCEL SK., İSMETPAŞA CD., MELİH CEVDET ANDAY SK., PILOT, PİLOT SK, SIBEL, SİBEL SK., ULUBATLI HASAN CD., VADI, VADİ SK., YAĞMUR SK.
|24.02.2024
|09:00
|17:00
|57159
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|YENI, YENİ
|5112. SK., 5114., 5114. SK., 5114/1. SK., 5114/3. SK.
|24.02.2024
|09:00
|11:00
|57160
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIS, BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU
|1303. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306., 1306/2. SK., 1306/3., 1306/4., 1308., 1308. SK., 1309. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312. SK., 1312/1. SK., 1312/10. SK., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1312/7. SK., 1312/8. SK., 1312/9. SK., 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/3. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1315. SK., 1316. SK., 1316/2., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/3. SK., 1318/1. SK., 1318/3. SK., 1319. SK., 1319/1. SK., 1319/2. SK., 1319/4. SK., 1327/4. SK., 1327/5. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1342. SK., 1802/1. SK., 1804/2. SK., 1806., 1806. SK., 1807., 1807/1. SK., 1827. SK., 1828. SK., 1829. SK., 1832. SK., 1833. SK., 1834. SK., 1836. SK., 1837., 1837. SK., 1837/1. SK., 1840/1. SK., 1843. SK., 1843/1. SK., 1844. SK., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1854., 1855. SK., 1856. SK., 1859. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, ANIBAL, ANİBAL CD., BARIS, DENIZ, DR.ZEKİ ACAR CD., EZGİ CD., GÜNEY YANYOL, HAYRI MACAR, KOŞU YOLU CD., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., LALE SK., SİTE SK., ZEYTİNLİK SK.
|24.02.2024
|12:00
|13:00
Kaynak: Haber Merkezi
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