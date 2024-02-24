CHP ve DEM Parti Dilovası için ittifak mı yapıyor?

Yavuz SOLMAZ’ın özel haberi.

CHP DİLOVASI ADAYINI GERİ Mİ ÇEKİYOR?

Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti, 31 Mart yerel seçimleri için Türkiye’nin belirli noktalarında ittifak kararı aldı. Bu işbirliklerinden birinin de Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde olacağı konuşulmaya başlandı. CHP’nin Dilovası Belediye Başkan Adayı Yakup Törk’ün adaylığını çekerek, DEM Parti Dilovası Belediye Eşbaşkan adayı Mustafa Avcı’ya destek vereceği iddialarına CHP İl Başkanı Bülent Sarı açıklık getirdi.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞMEMİZ OLABİLİR

CHP İl Başkanı Bülent Sarı gazetemize yaptığı açıklamada, “Şuan Dilovası için adayımızı çekerek DEM Parti’ye destek vermemiz gibi bir durum yok. DEM Partisi ile ilerleyen süreçte görüşmemiz olabilir. CHP Dilovası adayımız Yakup Törk o bölgede etkili olan bir isim. Adaylığını geri çekmemiz ancak Törk’ün de kendi rızası ile olur" dedi.