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24 Şub 2024 - 09:56- Yaşam G:

Sedaş’ın ‘aklı’ karışık, elektrik kesintisi için karar veremedi

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Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş, Kartepe’de vatandaşlara elektrik kesintisiyle ilgili üst üste mesajlar atarken, illallah dedirtti. SEDAŞ önce, 24 Şubat, sonra 26 Şubat, en son 28 Şubat günü için abonelere elektrik kesintisi uyarısı yaptı.

Sedaş’ın ‘aklı’ karışık, elektrik kesintisi için karar veremedi mask
Sedaş’ın ‘aklı’ karışık, elektrik kesintisi için karar veremedi
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Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Kartepe’de bazı abonelerine üst üste attığı mesajlarla vatandaşların kafasını karıştırdı. Hatların yenilenmesi nedeniyle 24 Şubat günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektriklerin kesileceğini belirten mesaj atıldı. Daha sonra aynı mesaj 26 Şubat, sonra ise 28 Şubat günü için atıldı. Vatandaşlar bilgilendirme sisteminin iyi olduğunu, ancak enerji kesintisi için 3 kere tarih kaydırılarak mesaj atılmasının tuhaf olduğunu belirtti.

Sedaş’ın ‘aklı’ karışık, elektrik kesintisi için karar veremedi

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Kartepe

24 Şub 2024 - 09:56 Kocaeli/ Kartepe- Yaşam --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sinan - Saçma sapan bir firma. Milleti canından bezdirdi. Yıllardır her merciye şikayet edilmesine rağmen bu firmaya bir yaptırım yapılamaması gerçekten düşündürücü. Neyse seçimler geliyor....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 10:08

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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