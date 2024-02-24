Sedaş’ın ‘aklı’ karışık, elektrik kesintisi için karar veremedi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Kartepe’de bazı abonelerine üst üste attığı mesajlarla vatandaşların kafasını karıştırdı. Hatların yenilenmesi nedeniyle 24 Şubat günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektriklerin kesileceğini belirten mesaj atıldı. Daha sonra aynı mesaj 26 Şubat, sonra ise 28 Şubat günü için atıldı. Vatandaşlar bilgilendirme sisteminin iyi olduğunu, ancak enerji kesintisi için 3 kere tarih kaydırılarak mesaj atılmasının tuhaf olduğunu belirtti.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sinan - Saçma sapan bir firma. Milleti canından bezdirdi. Yıllardır her merciye şikayet edilmesine rağmen bu firmaya bir yaptırım yapılamaması gerçekten düşündürücü. Neyse seçimler geliyor....
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.