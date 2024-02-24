Sedaş’ın ‘aklı’ karışık, elektrik kesintisi için karar veremedi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Kartepe’de bazı abonelerine üst üste attığı mesajlarla vatandaşların kafasını karıştırdı. Hatların yenilenmesi nedeniyle 24 Şubat günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektriklerin kesileceğini belirten mesaj atıldı. Daha sonra aynı mesaj 26 Şubat, sonra ise 28 Şubat günü için atıldı. Vatandaşlar bilgilendirme sisteminin iyi olduğunu, ancak enerji kesintisi için 3 kere tarih kaydırılarak mesaj atılmasının tuhaf olduğunu belirtti.

Kaynak: HABER MERKEZİ