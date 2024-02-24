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Yeni hal binası gün sayıyor

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Büyükşehir’in Gebze bölgesi için inşa ettiği yeni sebze ve meyve hali modern yapısıyla pazarcı esnafına hizmet edecek

Yeni hal binası gün sayıyor mask
Yeni hal binası gün sayıyor
Yeni hal binası gün sayıyor
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Kocaeli’yi geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak yatırımlarına devam ediyor. Gebze bölgesinde eğitimden spora, kültürden sanata kadar birçok projeyi tamamlayan, devam eden yatırımlarla da bölgeyi eser yağmuruna tutan Büyükşehir, bir hizmeti daha hayata geçirmek için gün sayıyor. Gebze’de fiziki şartların yetersiz olması nedeniyle ihtiyacı karşılayamayan mevcut sebze ve meyve halini 25 bin metrekarelik bir alanda yeniden inşa eden Büyükşehir, esnaf ve vatandaşın yüzünü güldürecek projede sona doğru ilerliyor.

 

GEBZE BÖLGESİNE MODERN PROJE

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde günümüz teknolojisine uygun bir şekilde yapımı devam eden sebze ve meyve hali, Büyükşehir’in Gebze bölgesine kazandıracağı büyük ve modern projelerden biri olacak. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden çalışmalarda son şeklini alan hal binası yakın bir zamanda hizmete girecek.

 

İMALATLAR HIZ KAZANDI

A blokta çatı kaplaması ve iç duvar imalatlarının tamamlandığı projede şu an A blok iç cephe sıva ve mantolama imalatları, mekanikte yangın tesisatı imalatları ile elektrikte kablolama imalatları devam ediyor. C blok çatı kaplamasının alt karkası yapım işine başlayan ekipler, D blokta betonarme tabliyesini tamamlarken, betonarme parapet imalatlarında ise hızlı bir ilerleme kaydetti. Projede A blok doğrama ve kepenk kapı montajları ile dış cephe imalatları da aynı hızla sürüyor.

 

GENİŞ VE RAHAT OTOPARK ALANI

Mevcut hal yerinin yetersiz bir konumda olması nedeniyle parklanma sıkıntısı yaşayan esnaf ve vatandaş, yeni sebze ve meyve halinde otopark sıkıntı yaşamayacak. Bu bağlamda proje sahasında 68 TIR parkı ile 63 araçlık otopark alanı hazırlandı. Böylece geniş ve rahat otoparkıyla esnaf ve vatandaşın memnuniyeti kazanılacak. Tesiste 34 adet dükkân ve sandık depoları, dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta, çayocağı hal esnafı ve vatandaşlara hizmet verecek.

Kaynak: Bülten

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24 Şub 2024 - 10:02 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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